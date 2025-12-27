Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RacismoEl tiempo en GaliciaAcoso escolarVivienda en VigoNavidad solidariaBono transporte
instagramlinkedin

Caldas afronta a recta final do seu Nadal

Manuel Fariña, durante o acendido de Nadal. | // CONCELLO DE CALDAS DE REIS

Manuel Fariña, durante o acendido de Nadal. | // CONCELLO DE CALDAS DE REIS

m. g. [caldas]

Caldas de Reis concentra a partir do 27 de decembro algunhas das citas máis destacadas da súa programación de Nadal, pensadas especialmente para o público familiar. Hoxe mesmo, a Praza Sesto Casal acolle a visita do Apalpador, que saúda ás crianzas e mantén vivo o espírito das tradicións galegas. A música volve ser protagonista o 29 de decembro co concerto da Banda de Música e da Coral Polifónica na igrexa de Santo Tomé.

O 30 de decembro está reservado para o fin de ano infantil, co espectáculo de Peter Punk e a sesión musical do DJ Álex Pita, permitindo aos máis pequenos despedir o ano de forma festiva.

Xa en xaneiro, os días 2 e 3 celebraranse obradoiros de preparación da Cabalgata, antes do Torneo de Salvamento e Socorrismo do día 4. O programa culmina o 5 de xaneiro coa tradicional Cabalgata de Reis, que porá o broche final a máis dun mes de celebracións de Nadal na vila.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents