Barrantes exalta as variedades autóctonas
Víctor Oubiña e Carmelo Vieites recibiron os máximos recoñecementos na LII Festa do Viño Tinto
m. gonzález [a illa]
Barrantes viviu o pasado mes de xuño o seu día grande coa LII Festa do Viño Tinto e Exaltación de Variedades Autóctonas, na que se elixiron os mellores viños da vendima de 2024 tras varias semanas de catas. A última delas realizouse na carpa da Carballeira de Barrantes, coincidindo co nomeamento de nove novos valedores, que se suman á lista de defensores do Tinto.
O recoñecemento ao mellor Tinto recaeu en Víctor Manuel Oubiña Pérez, mentres que Carmelo Vieites Santos foi distinguido polo mellor viño de Variedades Autóctonas. O anuncio fíxose durante o Xantar da Festa, nun ambiente de celebración, acompañando a carne e os postres.
Os nove valedores realizaron o ritual tradicional: agarrar unha cepa, golpear o chan, tomar un “lingotazo” de Tinto Barrantes nunha cunca e mostrar a “lágrima” do viño antes de asinar o libro de recoñecemento. Entre eles destacan figuras como Ramón Mouriño Alfonso, Alberto Vázquez Núñez, Ventura García Cores, Ramón Pose Barrigón, Rosa Paz Vila, José Manuel Chapela, José Antonio Paz Fernández, Victorio Oubiña Martínez e Manuel Padín Torres, todos con ampla traxectoria na promoción do Tinto Barrantes e na viticultura local.
O pregón desta edición correu a cargo do ribadumiense Juan Meniño, proclamado “Rei da comedia” tras vencer no programa de TVG No novo rei da comedia.
A LII Festa do Viño Tinto reafirma o compromiso de Barrantes coa tradición vitivinícola, a promoción das variedades autóctonas e a consolidación do Tinto Barrantes como produto emblemático da comarca, combinando celebración, cultura e gastronomía nun evento que cada ano atrae a amantes do viño de toda Galicia.
