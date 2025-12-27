Apostando firme polas compras de proximidade
EMGROBES impulsa promocións, sorteos e eventos para fortalecer o consumo local e a competitividade dos establecementos asociados
m. gonzález [o grove]
A Asociación de Empresarios Grovenses de Bens e Servizos (EMGROBES) desenvolve ao longo do ano un completo programa de campañas de promoción e dinamización comercial a través do Centro Comercial Aberto De Tendas, co obxectivo de fortalecer o comercio local, fomentar o consumo de proximidade e mellorar a competitividade dos establecementos asociados en O Grove.
As accións impulsadas por EMGROBES estrutúranse arredor do calendario comercial e das principais datas sinaladas do ano, combinando sorteos, vales de compra, actividades de animación e eventos na rúa. Este enfoque permite xerar un impacto directo tanto na actividade económica como na vida social do municipio, reforzando o papel do comercio como eixo vertebrador da contorna urbana.
Entre as campañas máis destacadas atópanse as vencelladas a datas como San Valentín, o Día do Pai e o Día da Nai, nas que se incentivan as compras mediante sorteos de premios e vales canxeables nos establecementos do CCA. Estas iniciativas non só estimulan o consumo, senón que tamén contribúen a visibilizar a variedade e calidade da oferta comercial local.
Especial relevancia ten a campaña de Volta ao Cole, orientada ás familias ao comezo do curso escolar. Esta acción combina promocións específicas nos comercios con actividades de animación infantil, favorecendo a afluencia de público ás rúas comerciais e creando unha experiencia de compra atractiva e próxima.
Así mesmo, EMGROBES organiza feiras de oportunidades, como Grovestock, coincidindo con períodos de grande afluencia turística e eventos de referencia como a Festa do Marisco. Estas feiras permiten aos negocios participantes ofrecer produtos en condicións especiais e aumentar a súa visibilidade ante residentes e visitantes.
A campaña de Nadal constitúe un dos piares fundamentais do ano, cunha programación que inclúe sorteos de importantes vales de compra, animación comercial e actividades dirixidas ao público familiar, contribuíndo a dinamizar o comercio nunha das épocas clave para o sector.
En conxunto, as campañas desenvolvidas por EMGROBES reforzan a fidelización da clientela, dinamizan o espazo urbano e consolidan o CCA De Tendas como un elemento esencial para o desenvolvemento económico e social de O Grove.
