Un ano colmado de éxitos e crecemento
A aposta pola canteira e a formación integral marca a tempada do Club Treboada
m.gonzález [pontevedra]
O Club Treboada de Pontevedra pecha o ano cun balance claramente positivo, marcado polos bos resultados deportivos, o crecemento da súa base social e a consolidación do seu proxecto formativo e competitivo. A tempada supuxo un paso adiante tanto a nivel autonómico como nacional, reafirmando ao club como unha das entidades de referencia da ximnasia na provincia.
Un dos grandes fitos do ano chegou no ámbito competitivo, cunha destacada actuación no Campionato Nacional Base de Ximnasia Acrobática, celebrado en Granada. O Treboada logrou un total de catro medallas, entre elas un ouro do trío xuvenil e varios bronces en distintas categorías, un resultado que reflicte o alto nivel técnico acadado polos seus ximnastas e o traballo constante do equipo técnico. Estes éxitos sumáronse a unha excelente participación no Campionato Galego, onde o club colleitou numerosas medallas e volveu demostrar a súa fortaleza no panorama autonómico.
Máis alá dos podios, o ano tamén foi clave no ámbito formativo. O Club Treboada mantén unha estrutura sólida que abarca diferentes disciplinas como a ximnasia rítmica, acrobática e trampolín, permitindo que deportistas de distintas idades se formen desde a base ata niveis avanzados. Esta aposta pola canteira non só garante a continuidade deportiva, senón que reforza o papel social do club como espazo educativo e de desenvolvemento persoal para nenos e mozos.
Outro aspecto destacado foi a organización de eventos propios, como o Torneo Open Treboada Cidade do Lérez, que volveu reunir clubes de diferentes puntos do país e situou Pontevedra como sede dunha competición de alto nivel. Este tipo de iniciativas contribúen a dar visibilidade á ximnasia e a fortalecer a imaxe do club máis alá da competición.
En conxunto, o balance anual do Club Treboada é moi satisfactorio. Os logros deportivos, o crecemento da canteira e a capacidade organizativa permiten afrontar o próximo ano con optimismo, novos retos e o obxectivo de seguir consolidándose como un referente deportivo e formativo en Pontevedra e en Galicia.
- Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
- Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero
- Cuarenta años repitiendo COU
- El restaurante más bonito del interior de Galicia: un molino reformado con una mágica terraza junto al río
- Vigo estuvo a la temperatura de Helsinki esta madrugada
- Muere un exconcejal de Rianxo en un accidente de tráfico durante la Nochebuena
- «No quiero gente extranjera trabajando conmigo»
- El Gobierno incluye a Pontevedra en un catálogo de «barrios vulnerables» sobre vivienda y paro