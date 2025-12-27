Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actividades infantís e visita das Súas Maxestades os Reis Magos

Os pavillóns de Cerdedo e Carballedo acollen os actos centrais do Nadal no Concello

Ambiente no pavillón de Cerdedo. | // CONCELLO DE CERDEDO COTOBADE

m.g. [cerdedo cotobade]

A programación de Nadal de Cerdedo-Cotobade continúa durante os días centrais das festas e ofrece actividades pensadas para todos os públicos.

O Auditorio Municipal acolle hoxe o Concerto de Nadal “Broadway in Cerdedo”, un espectáculo que correrá a cargo da Banda de Música de Cerdedo.

Ademais, no pavillón de Carballedo celebranse as festas infantís de Nadal, con xogos, animación e actividades para os máis pequenos. Pola súa parte, Cerdedo xa celebrou estas actividades o pasado fin de semana.

As celebracións continúan en xaneiro cos Cantares de Reis, o 3 de xaneiro, e culminan o 5 de xaneiro coa visita dos Reis Magos, que percorrerán as parroquias pola mañá e, pola tarde, desfilarán na cabalgata ata a Praza do Concello, incluíndo unha parada simbólica no Centro de Día–Fogar dos Maiores, finalizando con animación e festa no local social. Estas actividades reforzan un Nadal participativo, descentralizado e vinculado ás tradicións locais.

