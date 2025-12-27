Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

58 millóns en investimentos

Poio pon en marcha numerosas actuacións

m.gonzález [poio]

O Concello de Poio ten en marcha actuacións por un valor próximo aos 58 millóns de euros, repartidas por todas as parroquias do municipio. O alcalde, Ángel Moldes, destaca que esta cifra reflicte o dinamismo, o crecemento e o atractivo dun Poio que atravesa un dos seus mellores momentos, grazas á capacidade de xestión do Goberno local e á colaboración con outras administracións, especialmente a Xunta e a Deputación.

Entre as obras máis relevantes atópase a transformación da PO-308 entre A Barca e Casal de Ferreirós, cun investimento de 1,6 millóns de euros, así como a mellora do pavimento e a creación dun carril bici e senda peonil entre Chancelas e Combarro, cun orzamento de 500.000 euros. Destacan tamén actuacións como a recuperación da contorna entre Casalvito e O Padrón, a renovación de firmes en Ucha de Arriba ou a mellora de distintos camiños municipais.

Existen proxectos xa aprobados e financiados, como a mellora da EP-0601 entre A Seara e Campelo ou a creación dunha senda na PO-303. A estes súmanse investimentos estratéxicos como o novo contrato da auga, o desenvolvemento do Polígono Industrial de Fragamoreira, actuacións na rede de saneamento, melloras no porto de Combarro ou os traballos arqueolóxicos na Illa de Tambo.

No ámbito do lecer e dos espazos públicos, novos parques infantís, instalacións deportivas e actuacións de rehabilitación patrimonial. No seu conxunto, estes proxectos consolidan un Poio máis moderno, equilibrado e preparado para o futuro.

