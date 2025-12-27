58 millóns en investimentos
Poio pon en marcha numerosas actuacións
m.gonzález [poio]
O Concello de Poio ten en marcha actuacións por un valor próximo aos 58 millóns de euros, repartidas por todas as parroquias do municipio. O alcalde, Ángel Moldes, destaca que esta cifra reflicte o dinamismo, o crecemento e o atractivo dun Poio que atravesa un dos seus mellores momentos, grazas á capacidade de xestión do Goberno local e á colaboración con outras administracións, especialmente a Xunta e a Deputación.
Entre as obras máis relevantes atópase a transformación da PO-308 entre A Barca e Casal de Ferreirós, cun investimento de 1,6 millóns de euros, así como a mellora do pavimento e a creación dun carril bici e senda peonil entre Chancelas e Combarro, cun orzamento de 500.000 euros. Destacan tamén actuacións como a recuperación da contorna entre Casalvito e O Padrón, a renovación de firmes en Ucha de Arriba ou a mellora de distintos camiños municipais.
Existen proxectos xa aprobados e financiados, como a mellora da EP-0601 entre A Seara e Campelo ou a creación dunha senda na PO-303. A estes súmanse investimentos estratéxicos como o novo contrato da auga, o desenvolvemento do Polígono Industrial de Fragamoreira, actuacións na rede de saneamento, melloras no porto de Combarro ou os traballos arqueolóxicos na Illa de Tambo.
No ámbito do lecer e dos espazos públicos, novos parques infantís, instalacións deportivas e actuacións de rehabilitación patrimonial. No seu conxunto, estes proxectos consolidan un Poio máis moderno, equilibrado e preparado para o futuro.
- Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
- Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero
- Cuarenta años repitiendo COU
- El restaurante más bonito del interior de Galicia: un molino reformado con una mágica terraza junto al río
- Vigo estuvo a la temperatura de Helsinki esta madrugada
- Muere un exconcejal de Rianxo en un accidente de tráfico durante la Nochebuena
- «No quiero gente extranjera trabajando conmigo»
- El Gobierno incluye a Pontevedra en un catálogo de «barrios vulnerables» sobre vivienda y paro