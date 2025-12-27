Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

4 millóns de euros para a posta en servizo da Ponte de Castiñeiras

Reforza a seguridade na contorna da vía do tren. | // CEDIDA

m.g. [Valga]

O Concello de Valga puxo en servizo no mes de setembro o novo viaduto de Castiñeiras, unha infraestrutura que reforza notablemente a seguridade na contorna da vía do tren ao substituir o antigo paso a nivel. Coa apertura deste novo ponte de 59 metros de lonxitude, construída polo Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (Adif) e o Concello, queda clausurado definitivamente o cruce anterior —que será desmantelado en breve—, eliminando así un punto de risco para vehículos, peóns e ciclistas.

A obra, que contou cun investimento de arredor de catro millóns de euros, inclúe tamén a construción de un total de 1,7 km de novas estradas para mellorar as conexións entre os núcleos das parroquias de Laxes, Carracido, Vilarello e Vilar, facilitando a mobilidade e reforzando a seguridade viaria no municipio.

