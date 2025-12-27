4 millóns de euros para a posta en servizo da Ponte de Castiñeiras
m.g. [Valga]
O Concello de Valga puxo en servizo no mes de setembro o novo viaduto de Castiñeiras, unha infraestrutura que reforza notablemente a seguridade na contorna da vía do tren ao substituir o antigo paso a nivel. Coa apertura deste novo ponte de 59 metros de lonxitude, construída polo Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (Adif) e o Concello, queda clausurado definitivamente o cruce anterior —que será desmantelado en breve—, eliminando así un punto de risco para vehículos, peóns e ciclistas.
A obra, que contou cun investimento de arredor de catro millóns de euros, inclúe tamén a construción de un total de 1,7 km de novas estradas para mellorar as conexións entre os núcleos das parroquias de Laxes, Carracido, Vilarello e Vilar, facilitando a mobilidade e reforzando a seguridade viaria no municipio.
- Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
- Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero
- Cuarenta años repitiendo COU
- El restaurante más bonito del interior de Galicia: un molino reformado con una mágica terraza junto al río
- Vigo estuvo a la temperatura de Helsinki esta madrugada
- Muere un exconcejal de Rianxo en un accidente de tráfico durante la Nochebuena
- «No quiero gente extranjera trabajando conmigo»
- El Gobierno incluye a Pontevedra en un catálogo de «barrios vulnerables» sobre vivienda y paro