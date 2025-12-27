Más de 30.000 atenciones en 2025

Durante 2025, con datos acumulados hasta el 15 de diciembre, la Fundación Amigos de Galicia intensificó su labor social en toda la comunidad gallega, superando las 30.000 atenciones a través de programas de orientación e inserción laboral, cobertura básica, apoyo psicológico y atención a colectivos en situación de vulnerabilidad.

Empleo e inserción sociolaboral

La orientación y la inserción laboral constituyeron una de las principales lÍneas de actuación de la entidad durante 2025. Hasta el 15 de diciembre se realizaron 11.343 atenciones en el área de empleo, centradas en la mejora de la empleabilidad, la orientación laboral, la formación y el acompañamiento individualizado en los procesos de inserción.

Como refuerzo de esta actividad, la entidad inauguró el viernes 19 un aula de formación propia en VilagarcÍa de Arousa, destinada a facilitar la adquisición de competencias profesionales y a dar respuesta a las demandas reales del mercado laboral.

El conjunto de estas actuaciones se tradujo en 1.811 inserciones laborales, favoreciendo el acceso al mercado de trabajo y la estabilidad de numerosos hogares.

Actividad en la comarca de O Salnés

La comarca de O Salnés tuvo un peso destacado dentro del área de empleo. Hasta el 15 de diciembre se contabilizaron 2.738 atenciones en orientación e inserción laboral y se lograron 653 inserciones laborales, reflejo del impacto de las actuaciones desarrolladas en el territorio. La apertura del aula de formación en VilagarcÍa de Arousa refuerza esta labor, permitiendo una atención más próxima y continuada a la población de la comarca.

Atención social y Plan de Cobertura

A lo largo del año, el Plan de Cobertura registró 12.567 atenciones, orientadas a garantizar el acceso a recursos básicos y a ofrecer apoyo social a personas y familias en situación de exclusión o emergencia. Estas intervenciones permitieron dar respuesta a necesidades inmediatas y ofrecer apoyo continuado a personas y familias.

Igualdad y atención a mujeres

El área de Igualdad atendió a 1.170 mujeres en situación de vulnerabilidad, ofreciendo apoyo social, orientación y derivación a recursos especializados. Estas actuaciones estuvieron orientadas a reducir situaciones de exclusión y a reforzar procesos de empoderamiento personal y social.

Atención a personas mayores

Durante 2025 se realizaron 1.702 atenciones a personas mayores, desarrolladas mayoritariamente a través de cursos de digitalización dirigidos a personas mayores de 65 años. Estas acciones contribuyeron a fomentar la independencia, la autonomÍa personal y la inclusión digital, facilitando el acceso a herramientas tecnológicas y a servicios esenciales en la vida cotidiana.

PsicologÍa y atención a la infancia y adolescencia

El Departamento de PsicologÍa tuvo un papel especialmente relevante en el ámbito educativo y preventivo. Hasta el 15 de diciembre se atendió a 4.179 menores en centros escolares, mediante intervenciones centradas principalmente en la prevención del suicidio, la prevención y abordaje del acoso escolar, la prevención del uso abusivo de pantallas y el fortalecimiento de la gestión emocional.

De forma complementaria, se abrieron 86 expedientes nuevos de atención individualizada y personalizada, mayoritariamente correspondientes a menores que precisaban un seguimiento psicológico especÍfico, reforzando la detección temprana y la intervención especializada.

Apoyo educativo y acción solidaria

Como parte de los programas de apoyo educativo, la fundación distribuyó 1.249 mochilas con material escolar, contribuyendo a la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

Asimismo, se entregaron 1.974 regalos en el marco de campañas solidarias desarrolladas a lo largo del año, con especial atención a fechas señaladas para la infancia.