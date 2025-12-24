Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vila de Cruces reabre su gimnasio

Gimnasio de Vila de Cruces.

Gimnasio de Vila de Cruces. / FdV

M. González

Vila de cruces

El Concello de Vila de Cruces reabrió el 3 de febrero su gimnasio municipal tras unas obras de ampliación y modernización que mejoraron las instalaciones y los espacios de entrenamiento. El proyecto contó con un presupuesto de 48.399,71 euros, financiado en gran parte por la Diputación de Pontevedra a través de su Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas.

Las mejoras incluyeron nuevas salas de musculación, actividades dirigidas y deportes de contacto, así como la renovación de parte del material y la adquisición de nuevas máquinas. El gimnasio, con más de 240 usuarios, amplió también su horario, facilitando la conciliación de la actividad deportiva con el trabajo y la familia.

