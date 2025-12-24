Especial Anuario Deza 2025
Vila de Cruces reabre su gimnasio
M. González
Vila de cruces
El Concello de Vila de Cruces reabrió el 3 de febrero su gimnasio municipal tras unas obras de ampliación y modernización que mejoraron las instalaciones y los espacios de entrenamiento. El proyecto contó con un presupuesto de 48.399,71 euros, financiado en gran parte por la Diputación de Pontevedra a través de su Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas.
Las mejoras incluyeron nuevas salas de musculación, actividades dirigidas y deportes de contacto, así como la renovación de parte del material y la adquisición de nuevas máquinas. El gimnasio, con más de 240 usuarios, amplió también su horario, facilitando la conciliación de la actividad deportiva con el trabajo y la familia.
