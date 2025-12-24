Fin de los trabajos en el nuevo edificio judicial

Las obras del nuevo edificio judicial de A Estrada, situadas en la zona de A Baiuca, concluían el pasado mes de agosto tras casi dos años de trabajos con varios retrasos. El inmueble, con una superficia de 1.590 metros cuadrados y totalmente en planta baja, busca favorecer la accesibilidad y se caracteriza por su cubierta vegetal y la distribución en siete patios, uno de ellos triangular y central, que funciona como eje distribuidor. Las fachadas son de zinc y la cubierta cuenta con un tratamiento de “planta sérum”, que requiere mantenimiento mínimo anual. Desde fuera destaca por sus grandes ventanales y ventanas esféricas, mientras que en el interior se adecuaron los espacios para los dos juzgados estradenses, hasta entonces en la avenida Benito Vigo. La inversión total ascendió a 2,7 millones de euros y alberga el partido judicial de A Estrada y Forcarei.