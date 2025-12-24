Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

AGOSTO 2025

Fin de los trabajos en el nuevo edificio judicial

Las obras se prolongaron durante casi dos años

INAUGURACION NUEVOS JUZGADOS EDIFICIO JUDICIAL.

INAUGURACION NUEVOS JUZGADOS EDIFICIO JUDICIAL. / Bernabé

M. G.

Las obras del nuevo edificio judicial de A Estrada, situadas en la zona de A Baiuca, concluían el pasado mes de agosto tras casi dos años de trabajos con varios retrasos. El inmueble, con una superficia de 1.590 metros cuadrados y totalmente en planta baja, busca favorecer la accesibilidad y se caracteriza por su cubierta vegetal y la distribución en siete patios, uno de ellos triangular y central, que funciona como eje distribuidor. Las fachadas son de zinc y la cubierta cuenta con un tratamiento de “planta sérum”, que requiere mantenimiento mínimo anual. Desde fuera destaca por sus grandes ventanales y ventanas esféricas, mientras que en el interior se adecuaron los espacios para los dos juzgados estradenses, hasta entonces en la avenida Benito Vigo. La inversión total ascendió a 2,7 millones de euros y alberga el partido judicial de A Estrada y Forcarei.

