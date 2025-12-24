Silleda acerca la Axenda 2030 a los escolares

El Concello de Silleda mantiene su impulso de la Axenda 2030 acercando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a los escolares mediante charlas informativas en los centros educativos. El 27 de noviembre comenzaron las sesiones en el IES Pintor Colmeiro y el CEIP Ramón de Valenzuela, con dinámicas participativas que fomentan el pensamiento crítico sobre problemas como el cambio climático o la violencia de género. El alumnado reflexionó sobre los retos para construir un mundo mejor, mientras se explicaban las acciones locales, como cursos de lengua para extranjeros, creación del cinto verde, caminos escolares seguros, gestión de colonias felinas y promoción cultural. Las charlas continuaron del 16 al 20 de diciembre en otros centros, reforzando la conciencia ambiental, social y de igualdad. Esta iniciativa complementa otras políticas municipales de sostenibilidad, reciclaje, conservación del patrimonio y energías renovables.