Una Semana Verde de récord

La 47ª Feria Internacional Semana Verde de Galicia cerraba una nueva edición tras cuatro intensos días en los que negocio, divulgación y ocio convivieron en el recinto ferial, firmando una de las ediciones más exitosas de los últimos años. Desde el jueves hasta el domingo, el certamen recibió 112.200 visitantes, la mejor cifra desde antes de la pandemia y un 32 % más que en 2024, gracias a un nuevo sistema de control de accesos mediante cámaras inteligentes.

La feria alcanzó también su mejor dato de expositores directos de los últimos dieciocho años, con 758 empresas y entidades procedentes de España y de países como Portugal, Italia, Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador o Cuba. Esta edición destacó especialmente por su carácter internacional, con presencia de firmas de 26 países y más de cuarenta turoperadores y compradores alimentarios internacionales. A la habitual diversidad sectorial —ganadería, maquinaria, bioenergía, artesanía o mobiliario— se sumó como novedad el Intermax Beauty Show, dedicado a la belleza y la estética.

La organización valoró la edición como “muy satisfactoria” para la mayoría de los expositores, tanto por la elevada afluencia de público como por los resultados de las mesas de negocio en los salones de alimentación y turismo, donde ya se cerraron acuerdos y se abrieron nuevas oportunidades comerciales.

El programa de actividades fue uno de los grandes atractivos, con más de 200 propuestas. Salimat Abanca volvió a ser punto de referencia del sector alimentario, con más de 1.200 reuniones internacionales, catas, showcookings, concursos y encuentros profesionales. Turexpo Galicia y Festur reunieron a 45 concellos y geodestinos y propiciaron 2.500 reuniones de negocio entre empresas y turoperadores.

La oferta se completó con competiciones ecuestres, exhibiciones de motor y skate, ajedrez internacional, degustaciones, demostraciones artesanales y actividades vinculadas a la caza, la pesca y la naturaleza. Una edición plural y dinámica que consolidó a la Semana Verde como uno de los grandes escaparates feriales del noroeste peninsular.