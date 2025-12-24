Santas Tapas repite éxito en A Estrada
El evento, celebrado durante cinco días de Semana Santa, volvió a consolidarse como una cita imprescindible
M. González
Las Santas Tapas reafirmaron en su duodécima edición su condición de uno de los grandes reclamos gastronómicos y sociales de A Estrada. El certamen volvió a congregar a miles de vecinos y visitantes en los bares del municipio, atraídos por una oferta compuesta por 22 tapas que destacaron por su variedad, calidad y cuidada presentación. Todo ello, además, en un contexto meteorológico adverso que no impidió una elevada participación a lo largo de toda la semana.
Durante cinco días, desde el miércoles hasta el domingo de Semana Santa, A Estrada se convirtió de nuevo en epicentro gastronómico gracias a una cita ya plenamente consolidada en el calendario local. En esta edición participaron 22 establecimientos, integrados en cuatro rutas —Ulla, Liñares, Deza y Umia— dentro de un certamen impulsado por el Concello de A Estrada y la asociación Hosteleiros da Estrada.
Entre las propuestas más comentadas figuraron elaboraciones tan originales como O almorzo do Mesón, del Mesón de A Estrada, o el Brioche de Txangurro del Bar Central, que generaron un intenso debate entre el público por su carácter innovador. Junto a ellas, otras tapas lograron un equilibrio más clásico entre creatividad, sabor, calidad y cantidad, uno de los grandes retos de este tipo de concursos.
Una de las grandes novedades fue la incorporación de la Tapa Xove, una iniciativa destinada a jóvenes de entre 18 y 25 años, que pudieron disfrutar de su primera tapa en cada local por un precio reducido de 1,5 euros. La medida tuvo un impacto notable y se tradujo en una mayor presencia de público joven, como destacaron varios hosteleros, que coincidieron en señalar esta edición como una de las más animadas de los últimos años.
A pesar del mal tiempo, que dificultó el uso de las terrazas, los locales registraron una afluencia constante, especialmente durante las tardes y noches de jueves y viernes. La combinación de tradición y vanguardia culinaria, el impulso a la participación juvenil y el respaldo del público estradense consolidan a las Santas Tapas como uno de los eventos más esperados del año y un motor clave para la dinamización de la hostelería y el ocio local.
