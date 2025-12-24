Sabor Labrego de Rodeiroimpulsa el sector agroalimentario

El certamen Sabor Labrego celebró en mayo en Rodeiro una nueva edición que el alcalde, José Luis Camiñas, calificó de «mucho éxito». La feria reunió a numeroso público en la carpa central, donde se exhibieron productos alimentarios de la comarca de Deza y de Chantada, con el objetivo de dar visibilidad al sector, ampliar mercados y fomentar el emprendimiento rural.

Entre las actividades destacaron la exposición de Raza Rubia Galega, organizada en colaboración con la Asociación Gandeira Rubia Galega do País, y una demostración de manejo de vacas Holstein, que puso en valor el trabajo de los ganaderos locales.

El pregón corrió a cargo de Lucía Casal, ganadera de Melide e influencer del mundo rural, quien compartió su experiencia personal y reflexionó sobre la situación del sector agroalimentario en Galicia.

La jornada festiva incluyó también la segunda edición de la Festa do Chuletón, con Ternera Gallega Suprema cocinada por varios restaurantes de la localidad, y concluyó con una animada verbena que corrió a cargo de la Orquesta Panorama, que llenó de música y baile el evento, consolidando a Sabor Labrego como una cita destacada para la promoción del rural, la gast ronomía y la cultura local.