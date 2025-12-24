Sabor Labrego de Rodeiroimpulsa el sector agroalimentario
M. González
El certamen Sabor Labrego celebró en mayo en Rodeiro una nueva edición que el alcalde, José Luis Camiñas, calificó de «mucho éxito». La feria reunió a numeroso público en la carpa central, donde se exhibieron productos alimentarios de la comarca de Deza y de Chantada, con el objetivo de dar visibilidad al sector, ampliar mercados y fomentar el emprendimiento rural.
Entre las actividades destacaron la exposición de Raza Rubia Galega, organizada en colaboración con la Asociación Gandeira Rubia Galega do País, y una demostración de manejo de vacas Holstein, que puso en valor el trabajo de los ganaderos locales.
El pregón corrió a cargo de Lucía Casal, ganadera de Melide e influencer del mundo rural, quien compartió su experiencia personal y reflexionó sobre la situación del sector agroalimentario en Galicia.
La jornada festiva incluyó también la segunda edición de la Festa do Chuletón, con Ternera Gallega Suprema cocinada por varios restaurantes de la localidad, y concluyó con una animada verbena que corrió a cargo de la Orquesta Panorama, que llenó de música y baile el evento, consolidando a Sabor Labrego como una cita destacada para la promoción del rural, la gast ronomía y la cultura local.
- La ruta más bonita de Galicia para este invierno: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Iván Ferreiro: «Espero que el alcalde de Vigo ponga su mano sobre mi hombro y me diga 'Iván, por favor, ven a tocar'»
- Niegan un tratamiento de fecundación en Vigo a un trabajador infértil tras un accidente laboral: «No es una situación de riesgo vital»
- Davila 23/12/2025
- Teis y Chapela se liberan de sus «cadenas» en infraestructuras: de ganar la Vía Verde a humanizar la AP-9
- La plantilla de Amazon en O Porriño calcula que la mitad de los paquetes no se repartirán por la huelga
- Unos jabalíes matan a su perro en Sárdoma: «Intenté rescatarlo, pero tuve que echar a correr porque también fueron a por mí»
- La ruta de senderismo sobre el mar más impresionante de Galicia: un entorno de «película» a una hora de Vigo