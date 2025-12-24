Los Reyes Magos vencen a la lluvia y el mal tiempo

Los concellos de las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes no se dejaron vencer por las inclemencias meteorológicas y lograron que la magia de los Reyes Magos llegase un año más a las distintas localidades, adaptando los actos a la lluvia y al mal tiempo. A pesar de las previsiones adversas, la ilusión de los más pequeños volvió a llenar calles y espacios públicos gracias al esfuerzo de las administraciones locales y de los colectivos colaboradores.

En municipios como Forcarei, Vila de Cruces, Agolada y Soutelo de Montes, Sus Majestades recorrieron las calles en desfiles que, aunque condicionados por la climatología, mantuvieron el ambiente festivo y permitieron el contacto directo con los vecinos. Carrozas, música y personajes animados acompañaron a Melchor, Gaspar y Baltasar en su paso por los cascos urbanos.

Por su parte, Lalín y Silleda optaron por trasladar la celebración a espacios cubiertos, donde se organizaron recepciones para que los niños pudieran saludar a los Reyes Magos y entregar sus cartas en un entorno más resguardado. En todos los casos, la prioridad fue garantizar la seguridad y preservar la esencia de una de las tradiciones más esperadas del calendario navideño.