Recoñecemento eterno ás cantareiras

As comarcas celebran o Día das Letras Galegas por todo o alto

Celebracións do Día das Letras en Lalín e Silleda.

Celebracións do Día das Letras en Lalín e Silleda. / Bernabé

M. González

Deza Tabeirós

Os concellos de Deza e Tabeirós-Terra de Montes conmemoraron o Día das Letras Galegas cun amplo programa de propostas culturais e musicais. En Lalín, a Praza da Igrexa acolleu o Serán das Letras, reunindo a dez formacións locais que combinaron tradición e música popular. A xornada incluiu un emotivo recoñecemento ás Pandereteiras de Zobra, e todas as agrupacións luciron traxe tradicional galego como mostra de respeto á cultura popular.

En Silleda, a carballeira das Pedrosas foi escenario de Xonga, unha festa de encontro colectivo con vermú musical, xantar popular e foliada aberta, onde cantareiras, bailadores e público compartiron música, baile e xogos tradicionais ao longo de todo o día.

Na Estrada, o pregón institucional celebrouse na Alameda coincidindo coa Festa do Salmón, poñendo o foco nas cantareiras e na transmisión xeracional da tradición oral galega. Intervencións como a de María Corral, fundadora do grupo Regueiriño de Lamas, e dunha integrante das Xoaniñas do Tequexetéldere resaltaron a importancia de conservar e transmitir a lingua, a música e as coplas populares. O alcalde, Gonzalo Louzao, lembrou tamén a figura da cantautora estradense Avelina Valladares.

Outras actividades destacadas incluíron o festival escolar no CEIP Manuel Villar Paramá, en Outeiro de Vea, que combinou música, teatro e oralidade, e a celebración do San Cidre en Vila de Cruces, con festival folclórico, procesións e actuacións. A fin de semana rematou en Lalín cun concerto da Banda de Vilatuxe, consolidando unha programación que puxo a lingua, a música e a tradición galega no centro da escena.

