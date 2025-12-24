Recoñecemento eterno ás cantareiras
As comarcas celebran o Día das Letras Galegas por todo o alto
M. González
Os concellos de Deza e Tabeirós-Terra de Montes conmemoraron o Día das Letras Galegas cun amplo programa de propostas culturais e musicais. En Lalín, a Praza da Igrexa acolleu o Serán das Letras, reunindo a dez formacións locais que combinaron tradición e música popular. A xornada incluiu un emotivo recoñecemento ás Pandereteiras de Zobra, e todas as agrupacións luciron traxe tradicional galego como mostra de respeto á cultura popular.
En Silleda, a carballeira das Pedrosas foi escenario de Xonga, unha festa de encontro colectivo con vermú musical, xantar popular e foliada aberta, onde cantareiras, bailadores e público compartiron música, baile e xogos tradicionais ao longo de todo o día.
Na Estrada, o pregón institucional celebrouse na Alameda coincidindo coa Festa do Salmón, poñendo o foco nas cantareiras e na transmisión xeracional da tradición oral galega. Intervencións como a de María Corral, fundadora do grupo Regueiriño de Lamas, e dunha integrante das Xoaniñas do Tequexetéldere resaltaron a importancia de conservar e transmitir a lingua, a música e as coplas populares. O alcalde, Gonzalo Louzao, lembrou tamén a figura da cantautora estradense Avelina Valladares.
Outras actividades destacadas incluíron o festival escolar no CEIP Manuel Villar Paramá, en Outeiro de Vea, que combinou música, teatro e oralidade, e a celebración do San Cidre en Vila de Cruces, con festival folclórico, procesións e actuacións. A fin de semana rematou en Lalín cun concerto da Banda de Vilatuxe, consolidando unha programación que puxo a lingua, a música e a tradición galega no centro da escena.
