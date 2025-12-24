Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

JUNIO 2025

Primer Festival dos Arrieiriños

Público en el I Festival dos Arrieiriños.

BERNABE/JAVIER LALIN

M. González

La Praza da Constitución de A Estrada acogió el primer Festival dos Arrieiriños, el primer festival de pop-rock infantil de Galicia, que reunió a centenares de familias en una tarde de música, magia y diversión. El evento comenzó con Pakolas, referente del rock infantil gallego, seguido de Uxía Lambona e a Banda Molona, que combinó música tradicional con ritmos modernos y juegos interactivos. El broche final lo puso Broken Peach, con su propuesta visualmente impactante y versiones de clásicos del soul y rock. Promovido por el Concello, el festival busca consolidarse como una cita familiar dentro de la programación cultural del municipio.

