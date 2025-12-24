Prevención y cercanía

Durante el último año, la clínica dental Marta Moreno ha experimentado una evolución constante, tanto en instalaciones como en la forma de trabajar. Un crecimiento que no responde solo a una mayor demanda, sino a una filosofía muy clara: anticiparse a los problemas antes de que aparezcan y ofrecer una atención coordinada, cercana y de calidad.

Uno de los cambios más significativos tuvo lugar en agosto de 2024, con el traslado a un nuevo local en la misma calle de Vilaboa. La clínica dejó atrás su antigua ubicación sobre la farmacia para instalarse en un bajo a pie de calle, una mejora que ha supuesto un antes y un después. El nuevo espacio facilita el acceso a los pacientes, especialmente a personas mayores o con movilidad reducida, y permite trabajar con mayor amplitud, comodidad y funcionalidad, tanto para el equipo como para quienes acuden a consulta.

La mejora en la organización interna también ha sido clave. Desde el mes de mayo, la clínica cuenta con una recepcionista que se encarga de la gestión de citas y de la atención directa al paciente. Este refuerzo ha hecho que el día a día sea mucho más fluido, reduciendo esperas y mejorando la experiencia desde el primer contacto. Junto a la auxiliar, el equipo funciona ahora de manera más ágil y cercana, algo que los pacientes perciben desde el primer momento.

Aunque en la clínica se realizan tratamientos de todo tipo, el seguimiento de cada caso lo lleva siempre la doctora Marta Moreno.

La clínica atiende a pacientes adultos e infantiles, acompañándolos a lo largo del tiempo en tratamientos que van desde los más sencillos hasta estética dental, prótesis u ortodoncia. Este enfoque permite que cada tratamiento tenga coherencia, continuidad y una visión global de la salud bucodental.

Cuenta con especialistas para áreas concretas, como ortodoncia y cirugía oral. Así, los pacientes pueden realizar tratamientos como ortodoncia invisible, extracciones de muelas del juicio o colocación de implantes sin necesidad de desplazarse a otros centros.

La prevención es uno de los pilares fundamentales de la clínica. La higienista se encarga de realizar limpiezas, revisiones periódicas y, sobre todo, de educar a los pacientes en el cuidado diario de su boca. “Muchos problemas empiezan fuera de la consulta”, explican desde el centro, por lo que insisten en la importancia de una buena higiene en casa y de acudir a revisión al menos una vez al año. Algunas enfermedades de las encías avanzan sin dar síntomas visibles, y detectarlas a tiempo marca la diferencia.

La prevención no depende solo del profesional. La prevención no depende solo del profesional: el hilo dental y los cepillos interdentales, a menudo olvidados, son clave para limpiar zonas donde el cepillo no llega y evitar caries y tratamientos más complejos en el futuro.