Pereira: veinte años navegando entre tradición e innovación.

En Vigo, donde el mar es oficio, paisaje y memoria, Pereira celebra estas Navidades la vigésima edición de su recetario Cocina de «Abordo». Lo que comenzó en 2006 como un homenaje a los cocineros de barco —capaces de acercar hogar y bienestar en mitad del océano— se ha convertido en un cuaderno de bitácora gastronómico que cada diciembre vuelve a puerto con nuevas páginas y voces. Este año, bajo el título 20 años, 20 historias, 20 recetas, la compañía firma una edición concebida como un homenaje coral: personas, saber hacer y mar, entrelazados en un relato que crece con el tiempo.

La edición 2025 pone el acento en quienes sostienen la esencia de la empresa. Diecinueve profesionales del Grupo Pereira han elegido una receta emblemática de cada recetario anterior. No han buscado sólo platos: han rescatado recuerdos, gestos, aromas y momentos que explican mejor que nadie qué significa trabajar con el mar y para el mar. A partir de esa selección, las recetas han sido reinterpretadas y armonizadas por el chef Javier Olleros, referente de la cocina gallega contemporánea, distinguido con dos Estrellas Michelin y reconocido por su apuesta por la sostenibilidad y el producto local. Al frente de Culler de Pau (O Grove), Olleros vuelve a cruzar su trayectoria con Pereira y aporta la pieza número veinte, elaborada con calamar patagónico, producto insignia de la compañía, como síntesis y guiño a esta efeméride.

La propuesta se presenta en dos formatos complementarios. Por un lado, un calendario que recoge doce recetas —una por mes— y que funciona como escaparate de la diversidad: técnica y tradición, marisco y pescado, elaboraciones rápidas y guisos con pausa. Por otro, un libro que reúne las veinte propuestas completas junto a las historias personales de sus protagonistas. Ambos materiales pueden descargarse en la web oficial del proyecto y se convierten, de nuevo, en el detalle navideño con el que Pereira agradece confianza a clientes como regalo de compra de productos del mar en las tiendas Pereira de Avenida Beiramar, 59 y Ronda de Don Bosco, 41.

Un viaje que deja huella

En veinte años, Cocina de «Abordo» ha sabido evolucionar sin perder su esencia. Desde las primeras recetas nacidas en alta mar hasta ediciones que han explorado la economía doméstica, la educación alimentaria, la innovación digital y los homenajes culturales, cada entrega ha sumado una mirada distinta con un propósito común: poner en valor el producto del mar y la cultura gastronómica gallega.

Detrás de cada título y cada fotografía hay una constelación de datos que dibuja la dimensión real del proyecto: más de doscientas recetas publicadas, cincuenta mil ejemplares impresos y cien mil descargas digitales, señal de que el recetario vive tanto en la mesa como en la pantalla. El ecosistema humano que lo sustenta supera los ochenta cocineros —desde Estrellas Michelin a hosteleros y cocineros de barco— y ha congregado a centenares de asistentes en presentaciones que ya forman parte del calendario emocional de la marca. Además, el proyecto ha involucrado a más de doscientos niños en actividades educativas que enseñan a apreciar el pescado, a cocinarlo y a entender su valor nutricional; una apuesta que, en 2010, fue distinguida con el Premio FROM, y que en 2022 obtuvo el reconocimiento de los Premios Galicia Alimentación por su rigor y capacidad divulgativa. Cocina de «Abordo» es, en suma, comunidad: una red que crece cada año alrededor del producto del mar, la cultura y el aprendizaje compartido.

Un legado que se celebra

Veinte años después, Cocina de Abordo reúne todo lo vivido en una edición especial que condensa la esencia de una tradición marinera. Más que un recetario, es una memoria compartida que une generaciones y territorios bajo el mismo hilo conductor: el mar. Un homenaje a quienes hicieron posible esta travesía y a la historia que nos ha acompañado durante dos décadas.