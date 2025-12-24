Parking Venezuela celebra 30 años al servicio de Pontevedra
Ubicado en la calle Joaquín Costa, 66 bajo, el estacionamiento ofrece servicios innovadores y un firme respaldo al comercio local
Treinta años dan para muchas historias: prisas de lunes por la mañana, viajes improvisados, compras en el centro y regresos tranquilos sabiendo que el coche queda en buenas manos. El Parking Venezuela cumple tres décadas formando parte del día a día de Pontevedra y lo hace con la misma filosofía con la que abrió sus puertas: ofrecer mucho más que un lugar donde aparcar.
Desde su inauguración, este parking se ha convertido en un referente urbano, adaptándose a los cambios de la ciudad y a las necesidades de conductores, residentes y visitantes. Hoy, con 30 años de experiencia a sus espaldas, sigue evolucionando sin perder su esencia: cercanía, comodidad y servicio.
Servicios pensados para cada conductor
Uno de los grandes valores del Parking Venezuela es su variedad de abonos, pensados para encajar en distintos estilos de vida. Los abonos flexibles se adaptan a quienes aparcan de forma puntual; los temporales cubren necesidades concretas; los abonos de larga duración ofrecen tranquilidad a quienes buscan una solución estable; y los abonos nocturnos se han convertido en una opción muy demandada por vecinos y trabajadores.
Además, el parking pone a disposición de sus usuarios ofertas especiales, facilitando un acceso más económico al estacionamiento en el centro de la ciudad.
Impulso al comercio local
El Parking Venezuela mantiene acuerdos con establecimientos comerciales de la zona, gracias a los cuales los clientes pueden disfrutar de una hora de estacionamiento gratuito al realizar sus compras.
Algunos de ellos son: Bricocentro; Restaurante Sushi 8; Clínica Dental Gamero, Psicotécnico Cobian Areal y, próximamente, Muebles Cordal. Una iniciativa que no solo beneficia al conductor, sino que refuerza el comercio de proximidad y dinamiza el centro urbano.
Además, dentro de sus ofertas especiales para usuarios, el parking cuenta con una promoción destacada: si el cliente permanece estacionado 3 horas en un mismo día, en su próxima visita se le regala 1 hora de aparcamiento gratuito, una ventaja pensada para premiar la fidelidad y facilitar el acceso al centro de la ciudad.
Mucho más que un parking
Fiel a su apuesta por la mejora continua, el aparcamiento ha incorporado servicios adicionales que aportan valor al usuario. Entre ellos destacan el Locker InPost, que permite gestionar envíos y recogidas de paquetes de forma cómoda, y una máquina de vending, pensada para ofrecer un servicio rápido y práctico durante la estancia.
Con acceso 24 horas y unas instalaciones modernas y bien mantenidas, el Parking Venezuela apuesta por una experiencia de aparcamiento cómoda, segura y eficiente. El recinto ha incorporado cámaras de seguridad de última generación con inteligencia artificial, reforzando la protección de todos sus usuarios. Desde el propio parking se accede directamente al establecimiento comercial Bricocentro, facilitando la comodidad y la carga de las compras. Además, el próximo año 2026 dispondrá del servicio de carga mediante cargadores para automóviles eléctricos con servicio de carga rápida.
30 años de historia y de futuro
Cumplir 30 años no es solo celebrar el camino recorrido, sino reafirmar un compromiso con el futuro. Desde su creación en el año 1995, por su fundador, el empresario gallego Manuel Domínguez Cendón, junto a sus hermanos, una vez en Galicia después de la emigración que emprendió la familia Domínguez a Venezuela, y con la incorporación de un family office para consolidar su crecimiento, el Parking Venezuela continúa adaptándose a una Pontevedra en constante movimiento, apostando por la innovación, el servicio y la cercanía.
Porque después de tres décadas, sigue siendo mucho más que un parking: es parte de la ciudad y de su ritmo diario.
