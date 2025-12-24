Especial Anuario Deza 2025
O Corpiño Pequeno reúne a cientos de devotos
M. González
Lalín
El santuario de O Corpiño celebró en marzo su romería de invierno, conocida como O Corpiño Pequeno, una de las festividades más destacadas de su calendario religioso. La jornada reunió a cientos de devotos en la parroquia lalinense de Santa Baia de Losón y comenzó con misas desde primera hora de la mañana. Los actos centrales fueron la misa de los enfermos, a las 11.00 horas, y la misa solemne del mediodía, que congregó a numerosos fieles llegados de distintos puntos de Galicia.
