O Corpiño Pequeno reúne a cientos de devotos

El santuario de O Corpiño celebró en marzo su romería de invierno, conocida como O Corpiño Pequeno, una de las festividades más destacadas de su calendario religioso. La jornada reunió a cientos de devotos en la parroquia lalinense de Santa Baia de Losón y comenzó con misas desde primera hora de la mañana. Los actos centrales fueron la misa de los enfermos, a las 11.00 horas, y la misa solemne del mediodía, que congregó a numerosos fieles llegados de distintos puntos de Galicia.