Nuevo tramo de la AG-59

En noviembre también comenzaron las obras de una nueva fase de la autovía A Estrada-Santiago, un tramo que permitirá que esta vía de altas prestaciones llegue finalmente al municipio estradense. El tramo Pontevea-O Rollo tiene una longitud de 4 km e incluye la construcción de dos viaductos, uno sobre el río Ulla y otro sobre el río Vea, así como un paso superior y cuatro pasos inferiores, donde ya se han iniciado los trabajos de obra.

El tramo anterior, A Ramallosa-Pontevea, cuenta con un presupuesto de 32,3 millones de euros y se prevé su finalización en los primeros meses de 2026. El objetivo del proyecto es completar en 2028 una autovía de 14 km, con una inversión total de 67 millones de euros entre ambos tramos. Esta infraestructura permitirá reducir a tan solo 10 minutos el tiempo de viaje entre Santiago y el concello de A Estrada, mejorando la conexión, la seguridad vial y favoreciendo el desarrollo económico y logístico de la comarca.