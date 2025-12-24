Nueva pista para el Municipal de Cuntis tras 30 años

El Pavillón Municipal de Cuntis estrenaba nueva pista deportiva tras 30 años con el antiguo pavimento, marcando un avance importante para el deporte local. Las obras incluyen la instalación de un pavimento sintético vinílico de última generación, señalización actualizada para fútbol sala y baloncesto, así como trabajos de pintura y puesta a punto de la instalación. Además, el Concello aprovechó la intervención para renovar toda la iluminación, sustituyéndola por tecnología LED, mejorando la visibilidad y la eficiencia energética.

El alcalde, Manuel Campos, y la concejala de Deportes, Conchy Campos, asistieron a la inauguración coincidiendo con el partido del CB Gremlins Cuntis. Este proyecto forma parte del plan integral de renovación de las instalaciones deportivas municipales y ha sido financiado por el Plan Extraordinario +Deporte de la Diputación de Pontevedra y el propio Concello. La mejora de la pista refuerza la apuesta del municipio por el deporte y la promoción de hábitos saludables, ofreciendo a los usuarios unas instalaciones modernas, seguras y eficientes.