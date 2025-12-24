Nova cita co Galo de Curral en Vila de Cruces

La XXXI Festa do Galo de Curral de Vila de Cruces reunió el último domingo de mayo, tal como manda la tradición, a vecinos y visitantes en la Praza Juan Carlos I, consolidándose como una cita emblemática que combina gastronomía, música y tradición. La jornada arrancó alrededor de las 11.00 horas con pasacalles y recitales de los grupos O Arco de Merza y A Brincadeira de Carbia, mientras decenas de coches clásicos decoraban las inmediaciones y aportaban un toque nostálgico al evento. El cuarteto local Xuntounos Ela completó la mañana animando al público con versiones de clásicos de la poesía gallega y canciones populares.

El pregón de esta edición corrió a cargo del actor gallego Carlos Blanco Vila, quien reivindicó el gallo de curral como un producto «libre e ben mantido», compartiendo anécdotas, monólogos y reflexiones que conectaron con los asistentes. Durante la celebración, los presentes pudieron degustar platos elaborados con este producto y contemplar ejemplares vivos del ave, destacando su calidad y tradición gastronómica.

Uno de los momentos más emotivos fue la intervención de Luisa Parcero, viuda de José Luis López Rodríguez, conocido como Luis do Renque, impulsor de la promoción del galo de curral en restaurantes locales. Su homenaje recordó la importancia de preservar y difundir la cultura gastronómica del municipio.

La jornada concluyó con el espectáculo de Natalia, cantante de Operación Triunfo, y el tradicional almuerzo dominical, en el que los asistentes pudieron disfrutar de la carne del galo de curral en un ambiente festivo y familiar. Con música, humor y gastronomía, esta edición consolidó la fiesta como una cita imprescindible del calendario cultural y gastronómico de Vila de Cruces.