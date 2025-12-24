Navidad también es compromiso

La veterinaria Marta Mosquera, gerente de Wapití, la clínica veterinaria de referencia de O Morrazo y la única de toda la comarca con servicios especializados en especies exóticas, lo tiene claro: cuando un animal llega a casa, no lo hace como un regalo, sino como un compromiso que se construye día a día.

En su forma de hablar se percibe fácilmente su pasión por los animales, una vocación que se refuerza especialmente en fechas como la Navidad. «Es una época de ilusión, encuentros y momentos compartidos, pero también un momento en el que conviene reflexionar», señala Mosquera. Y es que durante estas semanas muchas familias se plantean ampliar el hogar con un nuevo compañero de cuatro patas —o de otro tipo—, una decisión que, recuerda, debe tomarse siempre con calma y responsabilidad.

Una decisión importante

«Compartir la vida con un animal es una experiencia muy enriquecedora», explica la veterinaria. «Pero, como cualquier decisión importante, requiere tiempo, información y reflexión previa». Antes de dar el paso, insiste, es fundamental conocer bien las necesidades del animal y valorar si encajan con el estilo de vida de la familia: el espacio disponible, el tiempo, la rutina diaria y los cuidados veterinarios son aspectos clave.

Este acompañamiento resulta especialmente importante en el caso de los animales exóticos. Cada especie —y cada individuo— tiene características propias que deben conocerse con antelación, desde la alimentación hasta las condiciones de temperatura, iluminación o hábitat. «Con el asesoramiento adecuado, cuidar de un animal exótico no es complicado», explica la veterinaria. «Solo hace falta conocer bien sus necesidades y resolver todas las dudas antes de llevarlo a casa».

Por ello, desde Wapití insisten cada Navidad en un mensaje que se repite año tras año: un animal no es un capricho ni un objeto, sino un compromiso que puede durar muchos años. «Si después de informarte decides dar el paso, adelante», concluye Mosquera. «Pero que sea una decisión meditada y consensuada en el seno familiar. Porque cuando un animal entra en tu vida, lo hace para quedarse».

Todo sobre Wapití

Marta Mosquera abrió las puertas de Wapití en 2016 con una filosofía muy clara: el trabajo en equipo como base de una atención veterinaria cercana y de calidad. «Contamos con un equipo humano altamente cualificado y con distintas áreas de especialización. Nos apasiona lo que hacemos y tratamos a nuestros pacientes como si fueran nuestros propios animales», explica.

La clínica ofrece medicina preventiva a través de sus planes de salud Wapiplanes, además de medicina general e interna. Dispone de laboratorio propio, diagnóstico por imagen, cirugía de tejidos blandos y hospitalizaciones independientes para perros, gatos y animales exóticos. A ello se suman especialidades como oftalmología, odontología o traumatología, así como servicio de consulta general a domicilio.