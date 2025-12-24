Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
Comprobador décimos Lotería de NavidadHumanización pasos elevados AP-9 VigoCanción Fillas de Cassandra reclusasAlfonso VillaresRafinha se retiraCaos bus Vigo-A Guarda
Un Nadal para compartir e gozar cos nosos en Moaña

O programa festivo continúa ata a noite de Reis con propostas variadas

A Asociación de Hostaleiros sortea grandes viaxes e vales regalo por estas festas

Decoración da Carpa de Nadal para estas festas.

Decoración da Carpa de Nadal para estas festas. / Concello de Moaña

B. C.

O espírito do Nadal percorre Moaña desde principios de decembro. As rúas da vila levan semanas cheas de música e festexos, e aínda queda moito por desfrutar. Como hoxe, día 24 de decembro, cando Papá Noel desfilará polo centro do concello e as parroquias de 16.00 a 19.00 horas e a charanga Amigos a Colores fará un pasacalles de Noiteboa a partir das 17.00 horas.

A música continuará soando o día 26, co espectáculo infantil «Axóuxeres e Panxoliñas» (no Espazo de Nadal, na Praza de Abastos, ás 18 horas) e a Folíada de Nadal no Club de personas xubiladas de Moaña, ás 19 horas. Ao día seguinte, a vila acollerá a primeira xornada do Festival de Panxoliñas (que continuará o domingo) e o Show de Nadal de Broken Peach, programado na Carpa de Nadal ás 22.30 horas. Tamén actuarán os DJs Sandra Nufi e Carlitros.

Para despedir o ano, haberá unha festa na Casa da Mocidade o día 30 e o 31 celebraranse unhas pre-badaladas de mañá nos Xardíns do Concello, ademais dun pasacalles coa Charanga Noroeste. Xa de madrugada, a partir das 1.30 horas, gran festa de Fin de Ano na Carpa de Nadal.

Novo ano, novas ilusións

2026 arrincará coa xincana Mini Larpeiros do Morrazo na carpa e a actividade infantil «Barullo de Nadal», ambas o 2 de xaneiro, ás 17 e ás 18 horas respectivamente. O domingo 4 de xaneiro terá lugar un desfile da rondalla C.R.C Torroso de Mos polo paseo marítimo (ou na Carpa de Nadal se vai mal tempo) e xa o luns, os Reis Magos desfilarán polas rúas de Moaña na tradicional cabalgata, que sairá do peirao da Mosqueira ata os xardíns do Concello. A derradeira cita da programación festiva será esa mesma noite, o Casal Fest Noite de Reis, organizado polo Club Deportivo Moaña. Comezará ás 23.30 horas e estará amenizado por Somoza Trío e DJ Álex G.

Gran sorteo de Nadal

A Asociación de Hostaleiros de Moaña, co apoio do Concello, organiza por estas datas un sorteo entre os seus clientes, con catro premios: unha viaxe a Punta Cana para dúas persoas todo incluído; unha viaxe a Gran Canaria tamén para dous, todo incluído; un vale de agasallo de 500 euros e, por último, dous vales de 200 euros cada un para gastar nos establecementos asociados.

As rifas poden adquirirse nos negocios asociados e os premios entregaranse o día 8 de xaneiro no salón de plenos do Concello.

