El Museo Ramón Aller organiza una nueva Bienal Laxeiro

La Bienal Pintor Laxeiro 2025 se inauguró en Lalín con gran expectación, reuniendo autoridades como el conselleiro de Educación, el presidente del Parlamento y el alcalde José Crespo, junto a numeroso público. La muestra, consolidada desde 1993, reunió este año a 12 destacados artistas contemporáneos, hombres y mujeres por igual, con tres obras cada uno, incluyendo nombres como Francisco Leiro, Teresa Moro, Concha Martínez Barreto y Laxeiro. Durante la inauguración se destacó la importancia cultural de Lalín y la proyección del arte gallego. La bienal incluía visitas guiadas y siete talleres didácticos, promoviendo la participación y el aprendizaje en torno a la creación artística.