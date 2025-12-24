Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Museo Ramón Aller organiza una nueva Bienal Laxeiro

Inaguración de la muestra. / Bernabé

M. González

La Bienal Pintor Laxeiro 2025 se inauguró en Lalín con gran expectación, reuniendo autoridades como el conselleiro de Educación, el presidente del Parlamento y el alcalde José Crespo, junto a numeroso público. La muestra, consolidada desde 1993, reunió este año a 12 destacados artistas contemporáneos, hombres y mujeres por igual, con tres obras cada uno, incluyendo nombres como Francisco Leiro, Teresa Moro, Concha Martínez Barreto y Laxeiro. Durante la inauguración se destacó la importancia cultural de Lalín y la proyección del arte gallego. La bienal incluía visitas guiadas y siete talleres didácticos, promoviendo la participación y el aprendizaje en torno a la creación artística.

