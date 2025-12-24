OCTUBRE 2025
Especial Anuario Deza 2025
El Museo Ramón Aller organiza una nueva Bienal Laxeiro
M. González
La Bienal Pintor Laxeiro 2025 se inauguró en Lalín con gran expectación, reuniendo autoridades como el conselleiro de Educación, el presidente del Parlamento y el alcalde José Crespo, junto a numeroso público. La muestra, consolidada desde 1993, reunió este año a 12 destacados artistas contemporáneos, hombres y mujeres por igual, con tres obras cada uno, incluyendo nombres como Francisco Leiro, Teresa Moro, Concha Martínez Barreto y Laxeiro. Durante la inauguración se destacó la importancia cultural de Lalín y la proyección del arte gallego. La bienal incluía visitas guiadas y siete talleres didácticos, promoviendo la participación y el aprendizaje en torno a la creación artística.
- La ruta más bonita de Galicia para este invierno: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Iván Ferreiro: «Espero que el alcalde de Vigo ponga su mano sobre mi hombro y me diga 'Iván, por favor, ven a tocar'»
- Niegan un tratamiento de fecundación en Vigo a un trabajador infértil tras un accidente laboral: «No es una situación de riesgo vital»
- Davila 23/12/2025
- Teis y Chapela se liberan de sus «cadenas» en infraestructuras: de ganar la Vía Verde a humanizar la AP-9
- La plantilla de Amazon en O Porriño calcula que la mitad de los paquetes no se repartirán por la huelga
- Unos jabalíes matan a su perro en Sárdoma: «Intenté rescatarlo, pero tuve que echar a correr porque también fueron a por mí»
- La ruta de senderismo sobre el mar más impresionante de Galicia: un entorno de «película» a una hora de Vigo
Los gastos hipotecarios injustos tienen solución
Especial Anuario Deza 2025
Banda de Muimenta y Tamara Seijas, Lalinenses do Ano
Especial Anuario Deza 2025
Nueva pista para el Municipal de Cuntis tras 30 años
Especial Anuario Deza 2025
Lalín aprueba un presupuesto histórico de 35 millones
Especial Anuario Deza 2025
El centro de salud de A Estrada continúa ganando reconocimientos
Especial Anuario Deza 2025
Silleda acerca la Axenda 2030 a los escolares
Especial Anuario Deza 2025