Un mes para festejar

Nueva Malla en Doade

La Malla de Doade volvió a celebrarse este año como una fiesta de exaltación de las tradiciones rurales, recreando la siega y la «malla» del trigo. Música popular, trajes tradicionales y participación vecinal convirtieron la jornada en un homenaje a nuestra cultura.

Romería da Tortilla en Laro

La tradicional Romaría da Tortilla de la parroquia silledense de Laro, celebró este año su trigésimo quinta edición. En total, más de 2.000 asistentes se reunieron en la carballeira con tortillas caseras para participar en esta comida popular que sigue siendo un éxito.

As Nosas Músicas de Couso

La parroquia de Couso celebró con éxito la 28ª edición de As Nosas Músicas, combinando tradición, artesanía y música gallega. Con gran participación vecinal, se entregó el Premio ANM 2025 a Mercedes Peón por su labor cultural.

Festa do Xamón en Bermés

Bermés celebró la vigésimo quinta Festa do Xamón, reuniendo a 750 comensales para disfrutar de jamón curado, música y verbena. Los festejos continuaron con misas, procesión, sesión vermú y conciertos, cerrando con la verbena final en honor a San Roque.

VI Clarinet Fest en Lalín

La 6ª edición del Galicia Clarinet Fest cerró en Lalín con gran éxito, consolidándola como capital gallega del clarinete. Cinco días, más de 1.500 asistentes y 50 estudiantes internacionales confirmaron su crecimiento, diversidad y proyección cultural artística y educativa.

Empanada da Bandeira

La Festa da Empanada de A Bandeira, declarada de interés turístico nacional, reunió 26 empanadas en el concurso, en la 46 edición de la cita. Destacaron la profesional de Rabo de Toro y la amateur de bacalao, además de la más original infantil.