Mejoras en la N-640 con atención especial a la comarca del Deza

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunciaba en abril los inicios de trabajos de la esperada mejora de la N-640, a través de Abel Losada, subdelegado del Gobierno en Pontevedra. Los trabajos comenzaban en el Concello de Cuntis y se extendieron hacia A Estrada, con la intención de prolongarlos hasta Agolada en fases posteriores.

Losada destacó que la actuación más intensa de este contrato en la provincia se centrará este año en la comarca del Deza, y adelantaba además que se llevará a cabo una intervención inminente en la N-525 a su paso por Silleda, una mejora considerada «objetivamente necesaria».

El subdelegado recordó que estas obras, que arrancaron con la llegada de la primavera, resultan más efectivas y duraderas si se ejecutan con buen tiempo. También mencionó las reuniones mantenidas en los últimos meses con los alcaldes de Cuntis, A Estrada, Agolada y Silleda para coordinar y supervisar este proyecto, que buscaba mejorar tramos deteriorados y garantizar una circulación más segura y fluida en la zona.

Una de las novedades destacadas es la pavimentación con asfalto experimental en el entorno del núcleo urbano de Caldas de Reis. Este tramo había sido seleccionado por el Ministerio de Transportes en base a criterios como la intensidad media de tráfico y servirá para testar este nuevo tipo de asfalto, evaluando su rendimiento y posibles usos futuros. El proyecto, con alcance nacional, contó con un presupuesto total de 32,8 millones de euros, de los cuales 3 millones se destinarán a la zona de Caldas.