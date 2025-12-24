Mejora en los caminos rurales de Cuntis

El Concello de Cuntis puso en marcha el proyecto de “Mejora de la capa de rodadura de caminos en la parroquia de Arcos”, con un presupuesto de 43.888 euros, destinado a optimizar las infraestructuras rurales y ofrecer un mejor servicio a los vecinos. Las obras se centraron en renovar la capa de rodadura, corrigiendo el desgaste provocado por el tiempo y el clima, y en adecuar el drenaje de aguas pluviales, evitando encharcamientos y prolongando la vida útil de los caminos.

Esta intervención mejora la seguridad y comodidad del tránsito diario y mantiene en buen estado las vías que conectan fincas, negocios y servicios, impulsando la economía y la vida social de la parroquia.

El alcalde Manuel Campos subrayó que estas obras son un paso más en el compromiso municipal con el desarrollo rural, asegurando que todos los vecinos, vivan donde vivan, disfruten de calidad de vida y contribuyendo a que las zonas rurales sean habitables, activas y con futuro, reforzando la sostenibilidad de las infraestructuras viarias.