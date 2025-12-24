Mejora en los caminos rurales de Cuntis
M. G.
El Concello de Cuntis puso en marcha el proyecto de “Mejora de la capa de rodadura de caminos en la parroquia de Arcos”, con un presupuesto de 43.888 euros, destinado a optimizar las infraestructuras rurales y ofrecer un mejor servicio a los vecinos. Las obras se centraron en renovar la capa de rodadura, corrigiendo el desgaste provocado por el tiempo y el clima, y en adecuar el drenaje de aguas pluviales, evitando encharcamientos y prolongando la vida útil de los caminos.
Esta intervención mejora la seguridad y comodidad del tránsito diario y mantiene en buen estado las vías que conectan fincas, negocios y servicios, impulsando la economía y la vida social de la parroquia.
El alcalde Manuel Campos subrayó que estas obras son un paso más en el compromiso municipal con el desarrollo rural, asegurando que todos los vecinos, vivan donde vivan, disfruten de calidad de vida y contribuyendo a que las zonas rurales sean habitables, activas y con futuro, reforzando la sostenibilidad de las infraestructuras viarias.
- La ruta más bonita de Galicia para este invierno: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Iván Ferreiro: «Espero que el alcalde de Vigo ponga su mano sobre mi hombro y me diga 'Iván, por favor, ven a tocar'»
- Niegan un tratamiento de fecundación en Vigo a un trabajador infértil tras un accidente laboral: «No es una situación de riesgo vital»
- Davila 23/12/2025
- Teis y Chapela se liberan de sus «cadenas» en infraestructuras: de ganar la Vía Verde a humanizar la AP-9
- La plantilla de Amazon en O Porriño calcula que la mitad de los paquetes no se repartirán por la huelga
- Unos jabalíes matan a su perro en Sárdoma: «Intenté rescatarlo, pero tuve que echar a correr porque también fueron a por mí»
- La ruta de senderismo sobre el mar más impresionante de Galicia: un entorno de «película» a una hora de Vigo