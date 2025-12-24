El mejor marisco del mundo, protagonista en tu mesa esta Navidad
Gadis te explica las claves de la excelencia del marisco gallego que encontrarás en su pescadería
El marisco gallego está considerado el mejor del mundo y esto se debe a la riqueza y variedad de los ecosistemas marinos del Atlántico Norte y a la singularidad de sus costas. En esta sección, «Te mereces entender», Gadis desvela el secreto de su sabor.
Mar de fondo
En nuestro litoral hay todo tipo de ecosistemas marinos, desde peligrosos acantilados perfectos para que se escondan los percebes, hasta tranquilas rías, ideales para que se alimenten los berberechos, una variedad única y que aporta unas condiciones inigualables para el crecimiento de crustáceos y moluscos.
Marea de sabor
La orografía de las costas favorece la variedad de productos, pero la clave del sabor tan singular del marisco gallego está en un fenómeno oceanográfico llamado afloramiento. Se produce cuando los vientos del norte desplazan el agua superficial de la costa hacia el océano, provocando que aguas más frías y ricas en nutrientes del fondo marino asciendan para reemplazarla. Esta marea de sabor favorece la producción de plancton, enriquece el alimento de las especies, provoca que alcancen mayor tamaño y sepan mejor. En muy pocos lugares del mundo se dan estas condiciones, por lo que el marisco en Galicia alcanza un grado de excelencia único.
Cantidad y calidad
Gadis te ofrece un amplio surtido de marisco gallego en su sección de pescadería. Centollas, percebes, mejillones, nécoras, camarones, almejas, berberechos… llenan los mostradores para ofrecerte lo que estás buscando. Los expertos de Gadis, además, te atenderán encantados y responderán todas tus preguntas sobre su origen, los tiempos de cocción o los trucos y recetas para prepararlo a tu gusto, disfrutando al máximo de su sabor auténtico.
Gadis, con los más frescos
Gadis te facilita las claves de los mejores productos frescos en el espacio «Te mereces entender», con el que te acerca las características de los mariscos gallegos, los embutidos ibéricos, los quesos con denominación de origen, la patata nacional o los pescados de roca para que conviertas tu compra diaria en toda una experiencia.
