El mejor marisco del mundo, protagonista en tu mesa esta Navidad

El marisco gallego está considerado el mejor del mundo y esto se debe a la riqueza y variedad de los ecosistemas marinos del Atlántico Norte y a la singularidad de sus costas. En esta sección, «Te mereces entender», Gadis desvela el secreto de su sabor.

Mar de fondo

En nuestro litoral hay todo tipo de ecosistemas marinos, desde peligrosos acantilados perfectos para que se escondan los percebes, hasta tranquilas rías, ideales para que se alimenten los berberechos, una variedad única y que aporta unas condiciones inigualables para el crecimiento de crustáceos y moluscos.

Marea de sabor

La orografía de las costas favorece la variedad de productos, pero la clave del sabor tan singular del marisco gallego está en un fenómeno oceanográfico llamado afloramiento. Se produce cuando los vientos del norte desplazan el agua superficial de la costa hacia el océano, provocando que aguas más frías y ricas en nutrientes del fondo marino asciendan para reemplazarla. Esta marea de sabor favorece la producción de plancton, enriquece el alimento de las especies, provoca que alcancen mayor tamaño y sepan mejor. En muy pocos lugares del mundo se dan estas condiciones, por lo que el marisco en Galicia alcanza un grado de excelencia único.

Cantidad y calidad

