Masel, una historia de innovación gallega

En Navidad, tiempo de balances y nuevos propósitos, hay historias que merecen ser contadas porque hablan de esfuerzo, ingenio y futuro. Una de ellas es la de Masel, una startup gallega que nació en 2022 en Cangas, en el entorno de un negocio hostelero que se convirtió, casi sin pretenderlo, en un espacio de experimentación tecnológica.

Todo empezó cuando Tecnosat, de la mano de Román y Arón, y O Carlete, representado por Andrés, se unieron para dar una nueva vida a O Ghato de Mar. Allí implantaron un sistema de grifos rotatorios conectados a pantallas digitales que mostraban en tiempo real el contenido de cada barril, una solución innovadora que aportaba transparencia y diferenciación al establecimiento.

Del reto a la solución

Aunque la respuesta del público era positiva, especialmente en fines de semana, la gestión diaria seguía planteando dificultades. El análisis detallado de esos datos permitió identificar el verdadero problema: la falta de una visión clara y unificada del negocio.

Tras reorganizar horarios, turnos y estrategias basándose en información objetiva, los resultados comenzaron a mejorar de forma significativa. De esa experiencia práctica surgió la idea que daría lugar a Masel.

El comienzo de Masel

A finales de 2024 comenzó el desarrollo del software dentro de Estudio Kintek, empresa asociada. Sin embargo, la evolución del producto y su potencial llevaron a la creación de una entidad independiente: Masel Software SL, hoy reconocida como startup gallega certificada por Enisa como empresa emergente.

El equipo actual, formado por Román, Carlos, Pablo, Breixo, Clara y Xose, trabaja con un objetivo común: ofrecer a bares y restaurantes una herramienta que les permita optimizar costes y maximizar beneficios mediante decisiones basadas en datos reales y no por intuición. Masel proporciona información clave sobre horarios óptimos de apertura, rentabilidad de platos o mermas no visibles, convirtiéndose en un apoyo estratégico para la gestión diaria.

La compañía cuenta con un departamento de desarrollo propio que continúa evolucionando el producto de forma constante. Aunque Masel ya se encuentra en fase comercial, el compromiso con la innovación sigue siendo una prioridad. Cada nueva funcionalidad está orientada a mejorar la eficiencia operativa, anticipar tendencias y aportar valor sostenido a un sector que afronta importantes desafíos.