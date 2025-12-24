Masel, una historia de innovación gallega
De un bar en Cangas a una startup que impulsa la gestión hostelera basada en datos
En Navidad, tiempo de balances y nuevos propósitos, hay historias que merecen ser contadas porque hablan de esfuerzo, ingenio y futuro. Una de ellas es la de Masel, una startup gallega que nació en 2022 en Cangas, en el entorno de un negocio hostelero que se convirtió, casi sin pretenderlo, en un espacio de experimentación tecnológica.
Todo empezó cuando Tecnosat, de la mano de Román y Arón, y O Carlete, representado por Andrés, se unieron para dar una nueva vida a O Ghato de Mar. Allí implantaron un sistema de grifos rotatorios conectados a pantallas digitales que mostraban en tiempo real el contenido de cada barril, una solución innovadora que aportaba transparencia y diferenciación al establecimiento.
Del reto a la solución
Aunque la respuesta del público era positiva, especialmente en fines de semana, la gestión diaria seguía planteando dificultades. El análisis detallado de esos datos permitió identificar el verdadero problema: la falta de una visión clara y unificada del negocio.
Tras reorganizar horarios, turnos y estrategias basándose en información objetiva, los resultados comenzaron a mejorar de forma significativa. De esa experiencia práctica surgió la idea que daría lugar a Masel.
El comienzo de Masel
A finales de 2024 comenzó el desarrollo del software dentro de Estudio Kintek, empresa asociada. Sin embargo, la evolución del producto y su potencial llevaron a la creación de una entidad independiente: Masel Software SL, hoy reconocida como startup gallega certificada por Enisa como empresa emergente.
El equipo actual, formado por Román, Carlos, Pablo, Breixo, Clara y Xose, trabaja con un objetivo común: ofrecer a bares y restaurantes una herramienta que les permita optimizar costes y maximizar beneficios mediante decisiones basadas en datos reales y no por intuición. Masel proporciona información clave sobre horarios óptimos de apertura, rentabilidad de platos o mermas no visibles, convirtiéndose en un apoyo estratégico para la gestión diaria.
La compañía cuenta con un departamento de desarrollo propio que continúa evolucionando el producto de forma constante. Aunque Masel ya se encuentra en fase comercial, el compromiso con la innovación sigue siendo una prioridad. Cada nueva funcionalidad está orientada a mejorar la eficiencia operativa, anticipar tendencias y aportar valor sostenido a un sector que afronta importantes desafíos.
- Casi 600.000 personas se abastecen en Galicia con agua que acarrea riesgos para la salud
- La empresa gallega Bimba y Lola reparte 97 millones de euros del segundo premio de la Lotería de Navidad
- El Concello de Vigo prepara una transformación radical de la puerta de entrada al Casco Vello
- El armador vigués al frente de los 3.000 kilos de droga del «Simione» afronta 13 años de prisión
- La ruta más bonita de Galicia para este invierno: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- El peatón recupera uno de los mejores miradores de la ría de Vigo: así será el nuevo acceso en A Guía
- Iván Ferreiro: «Espero que el alcalde de Vigo ponga su mano sobre mi hombro y me diga 'Iván, por favor, ven a tocar'»
- Lotería de Navidad 2025, en directo | El 78477, primer cuarto premio del sorteo