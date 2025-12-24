Manifestaciones en contra de Altri
M. González
Agolada
«Altri non». Ese fue el lema más coreado en los distintos actos de protesta que se celebraron en marzo en varias localidades de la comarca. Cientos de personas respondieron de manera masiva a la convocatoria urgente, organizada tras la reciente aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la macrocelulosa. Los manifestantes mostraron su rechazo con pancartas, banderas y gritos, reclamando medidas que protejan el entorno natural y la salud de la población. A lo largo del día, las concentraciones sirvieron no solo para visibilizar el descontento ciudadano, sino también para generar un espacio de encuentro entre vecinos preocupados por el futuro ambiental de la comarca.
- La ruta más bonita de Galicia para este invierno: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Iván Ferreiro: «Espero que el alcalde de Vigo ponga su mano sobre mi hombro y me diga 'Iván, por favor, ven a tocar'»
- Niegan un tratamiento de fecundación en Vigo a un trabajador infértil tras un accidente laboral: «No es una situación de riesgo vital»
- Davila 23/12/2025
- Teis y Chapela se liberan de sus «cadenas» en infraestructuras: de ganar la Vía Verde a humanizar la AP-9
- La plantilla de Amazon en O Porriño calcula que la mitad de los paquetes no se repartirán por la huelga
- Unos jabalíes matan a su perro en Sárdoma: «Intenté rescatarlo, pero tuve que echar a correr porque también fueron a por mí»
- La ruta de senderismo sobre el mar más impresionante de Galicia: un entorno de «película» a una hora de Vigo
Los gastos hipotecarios injustos tienen solución
Especial Anuario Deza 2025
Banda de Muimenta y Tamara Seijas, Lalinenses do Ano
Especial Anuario Deza 2025
Nueva pista para el Municipal de Cuntis tras 30 años
Especial Anuario Deza 2025
Lalín aprueba un presupuesto histórico de 35 millones
Especial Anuario Deza 2025
El centro de salud de A Estrada continúa ganando reconocimientos
Especial Anuario Deza 2025
Silleda acerca la Axenda 2030 a los escolares
Especial Anuario Deza 2025