Manifestaciones en contra de Altri

«Altri non». Ese fue el lema más coreado en los distintos actos de protesta que se celebraron en marzo en varias localidades de la comarca. Cientos de personas respondieron de manera masiva a la convocatoria urgente, organizada tras la reciente aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la macrocelulosa. Los manifestantes mostraron su rechazo con pancartas, banderas y gritos, reclamando medidas que protejan el entorno natural y la salud de la población. A lo largo del día, las concentraciones sirvieron no solo para visibilizar el descontento ciudadano, sino también para generar un espacio de encuentro entre vecinos preocupados por el futuro ambiental de la comarca.