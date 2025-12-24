Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MarfríoAVE PortugalMarisco por las nubesCrimen pozo PorriñoPivotes CeltaComprobador décimos Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Licitación para la la residencia y centro de día de Dozón

Estado actual de las obras.

Estado actual de las obras. / Bernabé

M. González

Dozón

El Concello de Dozón sacaba a licitación el contrato de concesión de obras para la redacción del proyecto, construcción, equipamiento y posterior explotación de la residencia de mayores y el centro de día del municipio. El presupuesto de la licitación ascendía a 4,02 millones de euros (IVA incluido) y la concesión tendrá una duración de 40 años. Según el anuncio publicado el 30 de diciembre, el valor estimado del contrato durante ese período alcanza los 54,04 millones de euros más IVA. El edificio se levanta en una parcela de 5.041 metros cuadrados situada junto al consistorio, con 2.274 metros cuadrados de superficie construida y dispondrá de 78 plazas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents