Licitación para la la residencia y centro de día de Dozón
M. González
Dozón
El Concello de Dozón sacaba a licitación el contrato de concesión de obras para la redacción del proyecto, construcción, equipamiento y posterior explotación de la residencia de mayores y el centro de día del municipio. El presupuesto de la licitación ascendía a 4,02 millones de euros (IVA incluido) y la concesión tendrá una duración de 40 años. Según el anuncio publicado el 30 de diciembre, el valor estimado del contrato durante ese período alcanza los 54,04 millones de euros más IVA. El edificio se levanta en una parcela de 5.041 metros cuadrados situada junto al consistorio, con 2.274 metros cuadrados de superficie construida y dispondrá de 78 plazas.
Banda de Muimenta y Tamara Seijas, Lalinenses do Ano
Nueva pista para el Municipal de Cuntis tras 30 años
Lalín aprueba un presupuesto histórico de 35 millones
El centro de salud de A Estrada continúa ganando reconocimientos
Silleda acerca la Axenda 2030 a los escolares
