A licitación la cuarta fase del Polígono Lalín 2000

La esperada ampliación del principal polígono empresarial de las comarcas ha dado un importante paso con la licitación de las obras de urbanización de la cuarta fase de Lalín 2000. El Consello da Xunta aprobó ayer el inicio del expediente de contratación por un importe de 11,2 millones de euros, con el objetivo de acelerar los trabajos y poner a disposición de los empresarios las nuevas parcelas lo antes posible. Según las previsiones del gobierno autonómico, las empresas podrán instalarse en la zona a principios de 2028.

Esta extensión, que abarca 313.497 metros cuadrados, incrementará en un 58,4% la superficie actual del parque, que cuenta con 536.758 metros cuadrados ya ocupados. La cuarta fase incluirá 42 parcelas industriales y terciarias, con tamaños que oscilarán entre 1.131 y 56.690 metros cuadrados, lo que permitirá tanto el asentamiento de nuevas iniciativas empresariales como la ampliación de negocios ya existentes.

El proyecto incorpora además un diseño cuidadoso del entorno, con zonas verdes situadas en el perímetro del polígono para actuar como barrera visual y proteger el entorno rural y las áreas residenciales próximas. La urbanización de esta cuarta fase permitirá mejorar la infraestructura viaria interna, los accesos y los servicios, consolidando Lalín 2000 como un espacio estratégico para la dinamización económica de la comarca. La Xunta subraya que la autorización anticipada del gasto permitirá acelerar la contratación y garantizar que el polígono siga siendo un motor de empleo y desarrollo empresarial en la región.