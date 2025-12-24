Lalín , escenario de los XXIII Mestre Mateo
El Lalín Arena acoge una nueva edición de los premios
M. González
La alfombra roja de los premios Mestre Mateo celebrada en el Lalín Arena fue ayer el escenario de un gran despliegue de artistas y representantes políticos de distintos ámbitos. La vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, fue una de las figuras más solicitadas por los fotógrafos en el photocall. También participaron en el evento el alcalde de Lalín, José Crespo; el presidente de la Diputación, Luis López; el diputado provincial Jorge Cubela; los conselleiros Román Rodríguez y José López; y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. Por parte del PSOE, asistieron su secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, acompañado por el eurodiputado lalinense Nicolás González Casares. En representación del BNG, la portavoz nacional Ana Pontón no quiso perderse la cita. Tras la alfombra roja y las sesiones de fotos, tuvo lugar un ágape seguido de la entrega de premios, y la celebración se prolongó hasta bien entrada la madrugada, consolidando así la gala como un evento destacado del ámbito cultural y político gallego.
