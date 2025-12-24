Lalín aprueba un presupuesto histórico de 35 millones
El 40 % de los recursos se destinará a inversión real en proyectos estratégicos y servicios públicos
M. González
El gobierno de Lalín gestionará el próximo año el presupuesto más alto de su historia, cercano a 35 millones de euros, impulsado por fondos europeos y mayor previsión de ingresos de administraciones superiores. La teniente de alcalde Paz Pérez destacó que el 40% de los recursos se destinará a inversión real, con un enfoque en consolidar servicios públicos y proyectos estratégicos sin subir la presión fiscal. La inversión total prevista alcanza los 13,7 millones, frente a los 2,6 millones actuales, incluyendo un préstamo de 4,2 millones para cubrir necesidades específicas.
El gasto en personal será de 7,7 millones, mientras que la recaudación por tributos y tasas aumentará por la depuración de padrones y el dinamismo económico, con ingresos directos de casi 6,87 millones y tasas de 3,85 millones. Se proyectan transferencias de capital por 9 millones y corrientes por 10,1 millones, con ayudas a colectivos y subvenciones culturales y deportivas, incluyendo eventos como la Feira do Cabalo, el Rali do Cocido y la Lalín Bike Race.
Entre las inversiones destacadas se incluyen la ampliación del auditorio de Vilatuxe, la regeneración de la Almendra central, rehabilitación de la Praza de Abastos, desarrollo del área deportiva anexa al Arena (2,2 millones) y la gestión inteligente de la movilidad urbana.
