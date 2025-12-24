José Criado se convierte en el nuevo párroco de Lalín

A mediados de noviembre, José Criado Sánchez oficiaba su primera misa como nuevo párroco de Nosa Señora das Dores de Lalín, acompañado por su equipo: José Ramón Pena Taboada (párroco in solidum), Santiago Lillo Ortiz (vicario), José Antonio Salgado Agromartín (adscrito) y el diácono Jesús Ángel González Beltrán, además del vicario general de Lugo, José Mario Vázquez Carballo. Criado compaginará esta labor con el rectorado de Nosa Señora do Corpiño en Santa Baia de Losón, coordinando desde entonces 58 parroquias: todas las de Lalín, ocho de Dozón y tres de Vila de Cruces. Paralelamente, Marcos Torres se estrenaba como párroco de Melide, con 23 parroquias a su cargo en el arciprestazgo de Abeancos-A Ulloa, acompañado de Evanán Enrique González Atencio y Carlos Jesús Sánchez Márquez, administradores de otras catorce parroquias, con la asistencia de feligreses de su antiguo arciprestazgo.