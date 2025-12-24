Inversión de 900.000 euros para la remodelación de la EMUSI

La remodelación de la sede de la Escola de Música Municipal de Silleda (Emusi) recibía la confirmación de una inversión de 890.185 euros, cofinanciada al 50% por la Xunta y el Concello, tras ser seleccionada como proyecto estratégico en Galicia. La actuación eliminará barreras arquitectónicas, incorporará ascensor y accesos adaptados, mejorará aislamiento acústico y térmico, renovará cubierta, carpintería y aseos, y redistribuirá espacios docentes y de ensayo. La intervención moderniza integralmente las instalaciones, consolidando la Emusi como motor cultural, educativo y económico de Silleda, y garantiza condiciones óptimas para la práctica musical y el desarrollo del alumnado.