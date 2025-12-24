SEPTIEMBRE 2025
Especial Anuario Deza 2025
Inversión de 900.000 euros para la remodelación de la EMUSI
En total serán 890.185 euros y supondrá una modernización completa del edificio
M.G
La remodelación de la sede de la Escola de Música Municipal de Silleda (Emusi) recibía la confirmación de una inversión de 890.185 euros, cofinanciada al 50% por la Xunta y el Concello, tras ser seleccionada como proyecto estratégico en Galicia. La actuación eliminará barreras arquitectónicas, incorporará ascensor y accesos adaptados, mejorará aislamiento acústico y térmico, renovará cubierta, carpintería y aseos, y redistribuirá espacios docentes y de ensayo. La intervención moderniza integralmente las instalaciones, consolidando la Emusi como motor cultural, educativo y económico de Silleda, y garantiza condiciones óptimas para la práctica musical y el desarrollo del alumnado.
- La ruta más bonita de Galicia para este invierno: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Iván Ferreiro: «Espero que el alcalde de Vigo ponga su mano sobre mi hombro y me diga 'Iván, por favor, ven a tocar'»
- Niegan un tratamiento de fecundación en Vigo a un trabajador infértil tras un accidente laboral: «No es una situación de riesgo vital»
- Davila 23/12/2025
- Teis y Chapela se liberan de sus «cadenas» en infraestructuras: de ganar la Vía Verde a humanizar la AP-9
- La plantilla de Amazon en O Porriño calcula que la mitad de los paquetes no se repartirán por la huelga
- Unos jabalíes matan a su perro en Sárdoma: «Intenté rescatarlo, pero tuve que echar a correr porque también fueron a por mí»
- La ruta de senderismo sobre el mar más impresionante de Galicia: un entorno de «película» a una hora de Vigo
Los gastos hipotecarios injustos tienen solución
Especial Anuario Deza 2025
Banda de Muimenta y Tamara Seijas, Lalinenses do Ano
Especial Anuario Deza 2025
Nueva pista para el Municipal de Cuntis tras 30 años
Especial Anuario Deza 2025
Lalín aprueba un presupuesto histórico de 35 millones
Especial Anuario Deza 2025
El centro de salud de A Estrada continúa ganando reconocimientos
Especial Anuario Deza 2025
Silleda acerca la Axenda 2030 a los escolares
Especial Anuario Deza 2025