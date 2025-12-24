Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inversión de 900.000 euros para la remodelación de la EMUSI

En total serán 890.185 euros y supondrá una modernización completa del edificio

Algunos de los alumnos de la escuela.

Algunos de los alumnos de la escuela. / Bernabé

M.G

La remodelación de la sede de la Escola de Música Municipal de Silleda (Emusi) recibía la confirmación de una inversión de 890.185 euros, cofinanciada al 50% por la Xunta y el Concello, tras ser seleccionada como proyecto estratégico en Galicia. La actuación eliminará barreras arquitectónicas, incorporará ascensor y accesos adaptados, mejorará aislamiento acústico y térmico, renovará cubierta, carpintería y aseos, y redistribuirá espacios docentes y de ensayo. La intervención moderniza integralmente las instalaciones, consolidando la Emusi como motor cultural, educativo y económico de Silleda, y garantiza condiciones óptimas para la práctica musical y el desarrollo del alumnado.

