
A humanización do Salgueiral mellora a accesibilidade e crea unha nova praza con escenario en Redondela

As obras permitiron renovar as rúas Cardosas, Salgueiral e Ernestina Otero cun orzamento de case un millón de euros

Praza de Salgueiral, en Redondela.

Praza de Salgueiral, en Redondela. / Concello de Redondela

B. C.

O Concello de Redondela gañou un novo espazo de maior accesibilidade para os peóns grazas aos traballos de reforma na zona do Salgueiral, que facilita agora os desprazamentos das persoas con mobilidade reducida.

As obras incluíron a instalación de beirarrúas de pedra máis amplas, novo mobiliario urbano e iluminación máis eficiente. Ademais, a reforma da zona do Salgueiral abrangueu a renovación das rúas Cardosas, Salgueiral e Ernestina Otero, dando nova vida a un espazo público deteriorado e que é central na vila.

Esta céntrica zona de Redondela é agora máis accesible para a cidadanía, dando prioridade aos peóns e facilitando os desprazamentos das persoas con mobilidade reducida. As rúas contan tamén con novo mobiliario urbano e iluminación máis eficiente.

Aspecto da zona despois da reforma.

Aspecto da zona despois da reforma. / Concello de Redondela

Ademais, creáronse máis zonas verdes e unha praza que conecta co paseo do río e que inclúe un novo escenario ao aire libre e unha fonte lúdica. Trátase dun espazo que actualmente xa se emprega como escenario no Festival Internacional de Títeres.

O proxecto, por importe de case un millón de euros, fora acordado no anterior mandato dentro do plan provincial da Deputación PON2030.

