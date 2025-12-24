A humanización do Salgueiral mellora a accesibilidade e crea unha nova praza con escenario en Redondela
As obras permitiron renovar as rúas Cardosas, Salgueiral e Ernestina Otero cun orzamento de case un millón de euros
O Concello de Redondela gañou un novo espazo de maior accesibilidade para os peóns grazas aos traballos de reforma na zona do Salgueiral, que facilita agora os desprazamentos das persoas con mobilidade reducida.
As obras incluíron a instalación de beirarrúas de pedra máis amplas, novo mobiliario urbano e iluminación máis eficiente. Ademais, a reforma da zona do Salgueiral abrangueu a renovación das rúas Cardosas, Salgueiral e Ernestina Otero, dando nova vida a un espazo público deteriorado e que é central na vila.
Esta céntrica zona de Redondela é agora máis accesible para a cidadanía, dando prioridade aos peóns e facilitando os desprazamentos das persoas con mobilidade reducida. As rúas contan tamén con novo mobiliario urbano e iluminación máis eficiente.
Ademais, creáronse máis zonas verdes e unha praza que conecta co paseo do río e que inclúe un novo escenario ao aire libre e unha fonte lúdica. Trátase dun espazo que actualmente xa se emprega como escenario no Festival Internacional de Títeres.
O proxecto, por importe de case un millón de euros, fora acordado no anterior mandato dentro do plan provincial da Deputación PON2030.
- La ruta más bonita de Galicia para este invierno: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Iván Ferreiro: «Espero que el alcalde de Vigo ponga su mano sobre mi hombro y me diga 'Iván, por favor, ven a tocar'»
- Niegan un tratamiento de fecundación en Vigo a un trabajador infértil tras un accidente laboral: «No es una situación de riesgo vital»
- Davila 23/12/2025
- Teis y Chapela se liberan de sus «cadenas» en infraestructuras: de ganar la Vía Verde a humanizar la AP-9
- La plantilla de Amazon en O Porriño calcula que la mitad de los paquetes no se repartirán por la huelga
- La ruta de senderismo sobre el mar más impresionante de Galicia: un entorno de «película» a una hora de Vigo
- Cabral, Bembrive y la céntrica Porta do Sol reparten los «otros millones» de la Lotería de Navidad en Vigo