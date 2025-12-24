Fondos Europeos que transformarán las capitales comarcales

Era una de las noticias más esperadas por los gobiernos locales. Los concellos de Lalín y A Estrada recibirán importantes fondos europeos a través del Plan EDIL (Estrategias de Desarrollo Integrado Local), con 6.547.728 euros para Lalín y 6 millones para A Estrada. En ambos casos, Europa financiará el 60% de la inversión, mientras que los concellos asumirán el 40% restante. Lalín solicitó inicialmente 15 millones, aunque la cuantía final se recorta al 27%, quedando en 10,9 millones, por lo que deberá ajustar su propuesta. Su plan incluye cinco líneas de actuación que abarcan tanto el casco urbano como las ocho parroquias definidas en la Agenda Urbana: creación de centros de servicios municipales inteligentes, rehabilitación del auditorio de Vilatuxe y locales de Botos y Cercio, regeneración de espacios públicos como la plaza del auditorio de Moimenta y la senda de Prado, recuperación de tabernas y mejoras de conectividad urbana, incluyendo la Praza da Igrexa, Praza de Abastos, Campo da Feira, instalaciones deportivas y el castro de Donramiro.

En A Estrada, la totalidad de los 10 millones de euros será destinada a tres proyectos principales, permitiendo ejecutar las actuaciones tal como fueron concebidas. El 60% se invertirá en el ámbito rural, con mejoras en movilidad, seguridad, accesibilidad y evacuación de aguas pluviales. Se realizará una reconfiguración del sistema viario en los núcleos rurales, con sendas peatonales, cunetas adaptadas, mobiliario urbano y atención a prioridades identificadas junto a pedáneos y arquitectos técnicos.

Además, se construirá un centro de servicios sociales del siglo XXI en la Avenida Benito Vigo, que centralizará servicios administrativos, la Unidad de Atención Temprana, el Centro de Información á Muller y el banco de alimentos, con un presupuesto de 2,5 millones. También se rehabilitará la Casa da Música y el conservatorio, con 1,5 millones, adaptando el edificio a las necesidades de profesorado, alumnado y usuarios, garantizando un espacio funcional, seguro y accesible que impulse la actividad cultural local. Estas inversiones representan un paso decisivo en la modernización urbana y rural de ambos concellos y el fortalecimiento de sus servicios públicos.