Fibritel, por una Navidad más (y mejor) conectados

Aunque los efectos perversos de Internet y los teléfonos móviles están constantemente en la conversación pública, es innegable que gracias a estas tecnologías podemos estar más cerca que nunca de quienes están lejos, algo que es todavía más importante en fechas tan señaladas como las navidades. Por ello, compañías como Fibritel reman a favor de una conectividad para todos.

Operadora de telecomunicaciones de proximidad, la firma refuerza su presencia en Galicia con la apertura de una nueva tienda en Cangas do Morrazo, ubicada en Eirado do Señal, número 1 (C.P. 36940). Esta se suma al resto de establecimientos que tiene en la comunidad, en Narón y en Ordes; además de los otros situados en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Con esta nueva apertura, Fibritel consolida su compromiso con la comarca de O Morrazo, ofreciendo servicios de fibra, móvil, telefonía y televisión a precios muy competitivos, con un trato cercano y personalizado, uno de los grandes valores diferenciales de la compañía.

Además, en su apuesta por el territorio y el deporte local, Fibritel es orgulloso patrocinador del Balonmán Cangas, apoyando a uno de los clubes referentes del deporte gallego y reafirmando así su implicación con la comunidad.

La compañía continúa creciendo sin perder su esencia: cercanía, atención directa y soluciones adaptadas a las necesidades reales de hogares y empresas.

Así, desde Fibritel esperan un nuevo año de éxitos y desean unas felices fiestas a todos sus clientes y vecinos de Cangas.

Sobre Fibritel

«Nosotros nos encargamos de tus comunicaciones para que tú solo lo hagas de lo importante» es el lema que llevan por bandera en Fibritel. La operadora cuenta con una red de fibra óptica destinada a llegar a poblaciones en las que otras compañías no llegan.

En este sentido, su trabajo se sustenta sobre tres valores principales: la cercanía, el compromiso y la calidad. «Gracias a nuestra red de distribución nuestros clientes disfrutan de mejor servicio, mejor precio y sobre todo, de la máxima velocidad de conexión», afirman.