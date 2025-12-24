La Feira do Cocido refuerza su proyección internacional
El embajador japonés Takahiro Nakamae fue el pregonero de esta 57 edición
M. González
La 57.ª edición de la Feira do Cocido de Lalín volvió a convertirse en una de las citas gastronómicas más señaladas del año en Galicia, con una amplia programación que integró actividades culturales, musicales y culinarias en torno al plato más emblemático de la cocina tradicional gallega. El día grande de la fiesta se celebró el 23 de febrero, con multitud de visitantes en las calles de la villa y una intensa presencia de público en los espacios de la feria, donde se expusieron productos de una cuarentena de empresas y negocios locales.
Uno de los momentos más singulares de esta edición fue el pregonero internacional: el embajador de Japón en España, Takahiro Nakamae, que abrió la jornada con un discurso en gallego y destacó la riqueza de las materias primas gallegas y la singularidad del cocido lalinense. Su presencia contribuyó a reforzar la apuesta por la internacionalización del evento y por la promoción de la gastronomía local más allá de nuestras fronteras.
