La Feira da Sidra vuelve a superar las expectativas
La cita volvió a desbordar la carpa de la Praza da Constitución de A Estrada
M. González
La Feira da Sidra de A Estrada volvió a superar expectativas, agotando los 4.000 vasos de degustación en la mañana y llegando a vender cerca de 4.500. La afluencia obligó a utilizar vasos de ediciones anteriores para cubrir la demanda, mientras muchos asistentes compartían recipientes para catar las distintas sidras.
Desde mediodía, la Praza da Constitución se llenó de público dispuesto a probar los caldos, con 24 lagares participantes y barras más largas y reorganizadas para agilizar las colas. Entre las novedades destacaron las casas internacionales de Bretaña Francesa, Letonia, Portugal y República Checa, muy concurridas durante toda la mañana, algunas agotando sus existencias. También destacó el stand de Val De Boides Castañón, sidra asturiana ganadora de la medalla de oro en el Cider World 2025 de Frankfurt, disponible solo para venta.
Miguel Soto, de la organización, señaló que los cálculos de litros fueron insuficientes, por lo que hubo que reservar botellas para la sesión de tarde. La cita contó con música en directo, desde Bregadiers y Señora Dj por la mañana hasta Rebelda Band y Fanfarria Taquikardia por la tarde, y pese al partido del Estradense, la plaza permaneció llena de público durante toda la jornada.
- La ruta más bonita de Galicia para este invierno: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Iván Ferreiro: «Espero que el alcalde de Vigo ponga su mano sobre mi hombro y me diga 'Iván, por favor, ven a tocar'»
- Niegan un tratamiento de fecundación en Vigo a un trabajador infértil tras un accidente laboral: «No es una situación de riesgo vital»
- Davila 23/12/2025
- Teis y Chapela se liberan de sus «cadenas» en infraestructuras: de ganar la Vía Verde a humanizar la AP-9
- La plantilla de Amazon en O Porriño calcula que la mitad de los paquetes no se repartirán por la huelga
- Unos jabalíes matan a su perro en Sárdoma: «Intenté rescatarlo, pero tuve que echar a correr porque también fueron a por mí»
- La ruta de senderismo sobre el mar más impresionante de Galicia: un entorno de «película» a una hora de Vigo