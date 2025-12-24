La Feira da Sidra vuelve a superar las expectativas

La Feira da Sidra de A Estrada volvió a superar expectativas, agotando los 4.000 vasos de degustación en la mañana y llegando a vender cerca de 4.500. La afluencia obligó a utilizar vasos de ediciones anteriores para cubrir la demanda, mientras muchos asistentes compartían recipientes para catar las distintas sidras.

Desde mediodía, la Praza da Constitución se llenó de público dispuesto a probar los caldos, con 24 lagares participantes y barras más largas y reorganizadas para agilizar las colas. Entre las novedades destacaron las casas internacionales de Bretaña Francesa, Letonia, Portugal y República Checa, muy concurridas durante toda la mañana, algunas agotando sus existencias. También destacó el stand de Val De Boides Castañón, sidra asturiana ganadora de la medalla de oro en el Cider World 2025 de Frankfurt, disponible solo para venta.

Miguel Soto, de la organización, señaló que los cálculos de litros fueron insuficientes, por lo que hubo que reservar botellas para la sesión de tarde. La cita contó con música en directo, desde Bregadiers y Señora Dj por la mañana hasta Rebelda Band y Fanfarria Taquikardia por la tarde, y pese al partido del Estradense, la plaza permaneció llena de público durante toda la jornada.