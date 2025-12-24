El Estradense celebra su centenario en un año histórico

El Club Deportivo Estradense celebró en el mes de marzo la séptima edición de su gala anual, un acto que volvió a convertirse en uno de los grandes acontecimientos sociales y deportivos del calendario local, con un aforo completo de 310 asistentes. La cita tuvo este año un carácter especialmente simbólico al enmarcarse en los actos conmemorativos del décimo aniversario de la fundación del club, una efeméride que impregnó buena parte del programa y del tono del evento.

El ambiente festivo se vio reforzado, además, por la contundente victoria lograda horas antes por el primer equipo ante el Racing Villalbés (4-1), un resultado de gran importancia deportiva que se dejó sentir durante la velada, con la participación y complicidad de los propios jugadores en los distintos momentos de la gala.

El acto contó con una destacada representación institucional, encabezada por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán; el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, y el conselleiro de Cultura, José López Campos. Este último fue protagonista de uno de los momentos más emotivos de la noche, al coincidir la gala con su 51 cumpleaños, circunstancia que fue celebrada por todos los asistentes con la tradicional interpretación del “cumpleaños feliz” y la aparición de una tarta en su honor.

Durante la velada se produjeron también varios intercambios de reconocimientos. Rafael Louzán hizo entrega al Estradense de una camiseta de la selección española con el dorsal número 100, gesto que tuvo su respuesta por parte del presidente del club, Toño Camba, quien le obsequió con una camiseta del conjunto rojillo. Camba, aprovechó asimismo la ocasión para inmortalizar el momento con una fotografía junto a todas las personas que formaron parte de las distintas directivas durante sus mandatos.

Uno de los instantes más especiales de la gala llegó con la interpretación, por primera vez en directo, del himno del centenario del club. La pieza, compuesta por músicos de A Estrada, fue interpretada con el acompañamiento de un coro muy singular, integrado por los jugadores del primer equipo, poniendo el broche emotivo a una noche marcada por la celebración, el orgullo de pertenencia y la mirada puesta en el futuro del club.