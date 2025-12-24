A Estrada refuerza sus infraestructuras educativas

El ámbito educativo de A Estrada vivió un año de importantes avances en infraestructuras. En junio se inauguró el nuevo módulo de madera del IES Antón Losada Diéguez, con una inversión superior a los 3 millones de euros, destinado a mejorar la enseñanza y las condiciones del alumnado.

Además, durante el año se llevaron a cabo otras cuatro obras destacadas en centros educativos del municipio. Entre ellas, la rehabilitación integral del CEIP Pérez Viondi, que modernizó sus instalaciones, y las reformas de las instalaciones eléctricas del CEIP Manuel Villar Paramá y del CEIP Cabada Vázquez, asegurando mayor seguridad y eficiencia energética. Asimismo, se realizaron trabajos de cambio de ventanas en el CEIP O Foxo, mejorando la eficiencia y el confort en las aulas.

La planificación educativa del Concello no se detiene, y ya está previsto que en 2026 continúen las mejoras en los centros escolares del municipio. Entre los proyectos comprometidos destacan las renovaciones en los pabellones de los colegios de Oca, Pérez Viondi y Cabada Vázquez de Codeseda, con el objetivo de ampliar y modernizar los espacios deportivos, garantizando mejores condiciones para la práctica física y las actividades extraescolares.

Estas actuaciones reflejan el esfuerzo sostenido del Concello por invertir en educación, ofreciendo infraestructuras modernas y seguras que contribuyan a la calidad.