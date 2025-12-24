A Estrada refuerza sus infraestructuras educativas
El IES Antón Losada estrena módulo de madera y varios centros escolares reciben reformas integrales
M. González
El ámbito educativo de A Estrada vivió un año de importantes avances en infraestructuras. En junio se inauguró el nuevo módulo de madera del IES Antón Losada Diéguez, con una inversión superior a los 3 millones de euros, destinado a mejorar la enseñanza y las condiciones del alumnado.
Además, durante el año se llevaron a cabo otras cuatro obras destacadas en centros educativos del municipio. Entre ellas, la rehabilitación integral del CEIP Pérez Viondi, que modernizó sus instalaciones, y las reformas de las instalaciones eléctricas del CEIP Manuel Villar Paramá y del CEIP Cabada Vázquez, asegurando mayor seguridad y eficiencia energética. Asimismo, se realizaron trabajos de cambio de ventanas en el CEIP O Foxo, mejorando la eficiencia y el confort en las aulas.
La planificación educativa del Concello no se detiene, y ya está previsto que en 2026 continúen las mejoras en los centros escolares del municipio. Entre los proyectos comprometidos destacan las renovaciones en los pabellones de los colegios de Oca, Pérez Viondi y Cabada Vázquez de Codeseda, con el objetivo de ampliar y modernizar los espacios deportivos, garantizando mejores condiciones para la práctica física y las actividades extraescolares.
Estas actuaciones reflejan el esfuerzo sostenido del Concello por invertir en educación, ofreciendo infraestructuras modernas y seguras que contribuyan a la calidad.
- La ruta más bonita de Galicia para este invierno: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Iván Ferreiro: «Espero que el alcalde de Vigo ponga su mano sobre mi hombro y me diga 'Iván, por favor, ven a tocar'»
- Niegan un tratamiento de fecundación en Vigo a un trabajador infértil tras un accidente laboral: «No es una situación de riesgo vital»
- Davila 23/12/2025
- Teis y Chapela se liberan de sus «cadenas» en infraestructuras: de ganar la Vía Verde a humanizar la AP-9
- La plantilla de Amazon en O Porriño calcula que la mitad de los paquetes no se repartirán por la huelga
- Unos jabalíes matan a su perro en Sárdoma: «Intenté rescatarlo, pero tuve que echar a correr porque también fueron a por mí»
- La ruta de senderismo sobre el mar más impresionante de Galicia: un entorno de «película» a una hora de Vigo