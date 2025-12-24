A Estrada, epicentro del ciclismo gallego
La segunda etapa de O Gran Camiño recalaen la capital estradense
M. González
A Estrada se convirtió en 2025 en el epicentro del ciclismo gallego con la llegada de la segunda etapa de O Gran Camiño, que partió por la mañana de Marín y recorrió 145 kilómetros de trazado exigente, lleno de subidas y bajadas. La etapa alcanzó el casco urbano estradense alrededor de las 15.00 horas, donde cientos de personas se congregaron a lo largo del recorrido para animar a los ciclistas.
La línea de meta, situada en la abarrotada calle Calvo Sotelo, fue escenario de un emocionante sprint final, en el que los corredores recuperaron la ventaja de los escapados y ofrecieron un gran espectáculo a los aficionados. Las terrazas y balcones del pueblo se llenaron durante toda la jornada, y los espectadores más pequeños también participaron con aplausos y gritos hasta la conclusión de la carrera.
El buen tiempo acompañó el evento, con apenas unas gotas que no llegaron a entorpecer la llegada a meta, contribuyendo a que A Estrada brillara como punto de encuentro del ciclismo gallego.
