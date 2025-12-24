Cuntis se rinde al sabor inconfundible del Lacón con Grelos

La Festa do Lacón con Grelos de Cuntis volvió a demostrar este domingo su éxito como una de las grandes citas gastronómicas del invierno gallego. Artesanía, productos de alimentación, camelias, música y tradición se combinaron en una jornada que atrajo a decenas de comensales de todas las edades, desde niños hasta grupos de amigos y numerosas familias, que participaron en una intensa programación festiva.

El Entroido tuvo un protagonismo especial, con asistentes disfrazados y, sobre todo, con el desfile de las Madamas e Galáns de Cobres, una de las manifestaciones más ancestrales del carnaval gallego. La fiesta incluyó también la XVII Mostra da Camelia, el mercado Un baño de mel, la exposición de Cerámica de Castrolandín y la Mostra de Encaixe de Palilleiras.

En la carpa principal se sirvieron alrededor de 2.000 raciones del tradicional lacón con grelos, chorizo y cachelos, mientras la música animaba la jornada con la Agrupación de Música e Baile Tradicional de Cuntis y la charanga Los Támega. La cantante Fátima Pego fue la encargada del pregón.

En su vigésimo sexta edición, la fiesta reafirmó su arraigo cultural y su capacidad de convocatoria, rindiendo homenaje a un plato humilde que reconforta cuerpo y alma y despide el invierno en un ambiente de convivencia y celebración.

La actuación de OBK fue una de las grandes citas de la programación festiva.