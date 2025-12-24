Costoya ficha por McLaren

Christian Costoya, piloto silledense, se convierte en el primer gallego en formar parte del Programa de Desarrollo de Pilotos de McLaren, conocido como «Papaya Army». Tras coronarse campeón de la F2 2025, Costoya dará el salto del karting a monoplazas, compitiendo en la F4 de Oriente Medio, la F4 Italiana y la E4 con Prema Racing. El joven piloto realizará un 2026 intenso, recorriendo circuitos como Yas Marina, Losail, Misano, Monza y Mugello. McLaren destaca su talento y su trayectoria, sumándolo a una cantera de pilotos de élite junto a Leonardo Fornaroli y Richard Verschoor. Costoya agradece la oportunidad y la confianza del equipo británico.