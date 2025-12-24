Las comarcas brillan con luz propia en Fitur

Los municipios de la comarca de Deza-Tabeirós-Montes tuvieron una destacada participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2025, centrando su presencia en la promoción de la tradición, la gastronomía y los atractivos turísticos de la zona.

El alcalde de Lalín, José Crespo, presentó en Fitur la 57ª edición de la Feria del Cocido, destacando su consolidación como símbolo de identidad de Lalín y la Galicia interior y la novedad de contar por primera vez con un pregonero internacional, el embajador de Japón en España, Takahiro Nakamae. Crespo subrayó que la feria avanzaba hacia una nueva fase de internacionalización. Además, la comarca fue reconocida en los premios Sicted: el Destino Terras de Pontevedra Norte-Deza-Tabeirós obtuvo el primer premio a la “Mejor visibilidad en medios” y Casa do Patrón, en Lalín, el tercer premio al “Servicio Técnico más competitivo”

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, junto a representantes de la asociación Rapa das Bestas y de Codeseda Viva, presentó en Fitur la Rapa das Bestas 2025, que se celebró del 4 al 7 de julio. Louzao destacó la importancia de esta fiesta y el trabajo que se realiza durante todo el año en Sabucedo para cuidar a las «bestas» y su entorno. «La Rapa es mucho más que un fin de semana», afirmó, subrayando que la cultura, la tradición y la naturaleza que guían esta milenaria tradición eran el principal aliciente para visitar A Estrada.

En el stand de Turismo de Galicia, el presidente de la Diputación, Luis López, participó en la presentación del Xeodestino Deza-Tabeirós, centrado en tradición, gastronomía y desarrollo sostenible del turismo, y se dio a conocer el Club de la Lamprea. La agenda se cerró con una degustación de centolla organizada por el Ayuntamiento de O Grove.

Por su parte, el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, mantuvo una intensa agenda de reuniones con touroperadores y profesionales del sector turístico, poniendo en valor la importancia del turismo interior de la provincia de Pontevedra mediante la promoción de la Ruta de Taverneiro y la Vía Mariana, que ofrecen alternativas complementarias al Camiño Portugués a Santiago de Compostela.

Finalmente, la Festa da Empanada de A Bandeira, en Silleda, se presentó en Madrid como “una experiencia personal”. La alcaldesa trasdezana, Paula Fernández Pena, destacó que esta cita no solo es gastronómica, sino también un momento para compartir la amistad y disfrutar de la tradición. «La Empanada, en A Bandeira, no solo se degusta, se vive», aseguró la regidora.